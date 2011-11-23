ویزیت رایگان بیماران جذامی روستای" بصری" مهاباد/ فشار خون بالا مشکل اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، ویزیت رایگان بیماران جذامی روستای بصری که از سراسر کشور به این منطقه منتقل شده اند، در چارچوب اعزام گروه های پزشکی به مناطق کم برخوردار و محروم به مناسبت هفته بسیج به صورت رایگان انجام شد.

در این طرح یک تیم پزشکی کامل و مجرب در قالب بسیج جامعه پزشکی با هماهنگی سپاه مهاباد با حضور در روستای بصری به معالجه و درمان اهالی این روستا پرداختند.

روستای بصری در چهل کیلومتری مهاباد محل زندگی کسانی است که سالها با بیماری جذام دست و پنجه نرم کرده اند ودر حال حاضر مشکل اصلی این افراد بیماری عمومی فشار خون بالا است که با این معاینات و پیگیریها برطرف می شود.