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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

ویزیت رایگان بیماران جذامی روستای" بصری" مهاباد/ فشار خون بالا مشکل اصلی

ویزیت رایگان بیماران جذامی روستای" بصری" مهاباد/ فشار خون بالا مشکل اصلی

مهاباد- خبرگزاری مهر: بسیج جامعه پزشکی آذربایجان غربی بیماران جذامی روستای" بصری در مهاباد را بصورت رایگان به مناسبت هفته بسیج ویزیت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویزیت رایگان بیماران جذامی روستای بصری که از سراسر کشور به این منطقه منتقل شده اند، در چارچوب اعزام گروه های پزشکی به مناطق کم برخوردار و محروم به مناسبت هفته بسیج به صورت رایگان انجام شد. 

در این طرح یک تیم پزشکی کامل و مجرب در قالب بسیج جامعه پزشکی با هماهنگی سپاه مهاباد با حضور در روستای بصری به معالجه و درمان اهالی این روستا پرداختند.

روستای بصری در چهل کیلومتری مهاباد محل زندگی کسانی است که سالها با بیماری جذام دست و پنجه نرم کرده اند ودر حال حاضر مشکل اصلی این افراد بیماری عمومی فشار خون بالا است که با این معاینات و پیگیریها برطرف می شود.

کد مطلب 1467569

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