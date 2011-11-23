اردبیلیها مراقب سرطانهای شایع باشند/شیوع بی صدای سرطان زیر پوست شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع بی صدای این سرطانها در حالی است که عوامل متعددی در افزایش آنها باعث فراهم آمدن آمارهای تکان دهنده ای شده که توجه شهروندان و مسئولان را به خود جلب کرده است.

به اعتقاد بسیاری از پزشکان و نیز شهروندان یکی از دلایل توجه ویژه به آمار شیوع انواع سرطان در این استان طی سالهای اخیر را می توان به دلیل افزایش بیماران فوت شده در اثر یکی از سرطانهای شایع دانست.

چنانچه به گفته یکی از شهروندان این استان هم اکنون در بیشتر خانواده های اردبیلی متاسفانه یک بیمار سرطانی دیده می شود به طوریکه باعث شده بسیاری از مردم حتی از نام سرطان در هراس باشند.

ساناز رسولی با تاکید بر ضرورت توجه نهادهای پزشکی و درمانی استان و حداقل توضیح به شهروندان در این خصوص تصریح کرد: در سالهای اخیر شیوع سرطان بدون اینکه توجه نهادهای مسئول را به خود جلب کند تنها باعث سلب آرامش از شهروندان شده است.

این شهروند اردبیلی با اشاره به اهمیت ویژه آماده شدن بیمار سرطانی و اطرافیان او بعد از اطلاع از بیماری از اطلاع رسانیهای ضعیف و در لفافه در حوزه بیماریهای خاص انتقاد کرد.

وی یادآور شد: در صورتی که اطلاعات دقیق از علت شیوع و نحوه مراقبت از بیمار و درمان این بیماران به شهروندان داده شود، بی شک خانواده ها در قبال بیمار خود برخورد بهتر و منطقی تری خواهند داشت و می توانند معقول تر به بیماران خودرسیدگی کنند.

سوز سرمای اردبیل سرطان زاست

یکی از پزشکان اردبیلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مولفه های مهم ابتلا و شیوع بیماریهای خاص را ضعف ایمنی بدن ناشی از بیماریهای روانی عنوان کرد و با اظهار تاسف از وضعیت بهداشت روانی در استان اردبیل، تبعات ناشی از آشفتگیهای روانی را ضعف سیستمهای ایمنی و ظهور بیماریهای خاص برشمرد.

صابر سپهری همچنین وضعیت آب و هوایی مختص اردبیل را یکی از علل رواج سرطان معده و بیماری های گوارشی دانست و تصریح کرد: استفاده از غذاهای نمک سود، رژیمهای غذایی نامناسب و فصول طولانی مدت سرما باعث شیوع بیماریهای گوارشی و در ادامه بروز سرطان می شود.

وی در عین حال رواج عصبانیت در بین اردبیلیها را یکی دیگر از علل بروز بیماری های خاص در این اقلیم جغرافیایی دانست.

قبادی: بیماران سرطانی افزایش نیافته اند/ پزشکان: رشد سرطان در اردبیل محسوس است

در همین حال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با رد افزایش آمار بیماران سرطانی در اردبیل علت بیشتر این بیماری را صرفا افزایش تجهیزات آزمایشگاهی برای شناسایی این بیماریها که پیش از این پنهان مانده بود، برشمرد.

حسن قبادی در حالیکه سبک زندگی، رژیم غذایی و وضعیت آب و هوایی را در شیوع سرطان موثر می داند، این ایده را که کاهش سلامت روانی و رژیمهای غذایی ناسالم همراه با فرهنگ زندگی مخرب از علل افزایش سرطان در سالهای اخیر بوده است، نپذیرفت.

این همان نکته ای است که صابر سپهری به آن تاکید داشت.

زنان بیشتر از زیور آلات مراقب شیوع سرطان پستان باشند

این پزشک با تاکید به رشد سرطان پستان در اردبیل از زنان اردبیلی خواست به جای توجه به موضوعات ظاهری از جمله نوع پوشش و زیورآلات، سرطان پستان را جدی بگیرند و به بانوان بالای 40 سال توصیه کرد آزمایشهای مربوط به این بیماری را حتما انجام دهند.

وی با تاکید به شیوع ژنتیکی این بیماری، دختران جوانی را که مادرانشان به این بیماری دچار شده اند، بیشتر در معرض خطر دانست و معاینات پزشکی را برای آنها لازم و ضروری خواند.

آمار دقیقی از بیماران سرطان خونی نداریم

سپهری همچنین توجه به سرطان خون و نحوه برخورد اطرافیان بیمار با او را منوط به داشتن اطلاعات مناسب از این بیماری عنوان کرد، ابراز داشت: باید توجه و تحقیقات ویژه ای برای جلوگیری از شیوع این بیماری در اردبیل صورت بگیرد.

با وجود تایید پزشکان در افزایش آمار سرطان خون به علت نبود تحقیقات میدانی مناسب آمار دقیقی در دست نیست و به نظر می آید سرطان خون نیز به مانند سرطان معده بعد از گذشت مدت زمانی طولانی و به هنگامی که به مرز تکان دهنده ای برسد توجهات نهادهای متولی را به خود جلب خواهد کرد.

نبود سلامت روانی عامل شیوع بیماریهای خاص

یکی از شهروندان نیز در گفتگو با مهر یکی از دلایل شیوع بیماریهای خاص در اردبیل را کاهش سلامت و بهداشت روانی زندگی شهری اردبیلی ها دانست و برنامه ریزیهای فرهنگی را در ایجاد آرامش زندگی نقطه کور توجه نهادهای مسئول عنوان کرد.

احد حجتی نقش استرس و اضطراب را در بروز بیماریهای مختلف از جمله گوارشی، قلبی و... یادآور شد و تصریح کرد: به نظر می رسد متاثر از شرایط آب و هوایی و نیز وضعیت زندگی شهروندان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان همیشه در یک نوع استرس به سر می برند و کمتر آرامش روانی بر آنها حاکم می شود.

حجتی همچنین یکی از علت های شیوع بیماری های خاص در اردبیل را کاهش سلامت و بهداشت روانی زندگی شهری اردبیلی ها دانست و برنامه ریزیهای فرهنگی را در ایجاد آرامش زندگی نقطه کور توجه نهاد های مسئول عنوان کرد.

پزشکان در طرح بیماری برای بیمار حوصله به خرج دهند

وی با انتقاد از نحوه درمان و ویزیت پزشکان متخصص در سطح استان تصریح کرد: بی شک بیماریهای خاص نیازمند معاینات پزشکان متخصص است، اما در مطبهای پزشکی بیمار در درجه آخر اهمیت است و پزشک خود را ملزم به دادن توضیحات مکفی نمی داند.

این شهروند یکی از دلایل افزایش ترس مردم از سرطان را بی توجهی پزشکان در توضیح و شفاف سازی بیمار و اطرافیان او در نحوه برخورد با بیماری دانست و متذکر شد: در برخی موارد به حدی با بیمار با ناامیدی صحبت می شود که آسیب روحی وارده بیش از آسیب ناشی از بیماری او را آزار می دهد.

وی پایبندی به اخلاق حرفه ای و معاینه دقیق و در ادامه بیان صریح و کامل بیماری برای بیماران به خصوص بیماران خاص را جزو وظایف پزشکان برشمرد و پزشکان انگشت شماری را دارای چنین روحیه ای دانست.

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گزارش: ونوس بهنود