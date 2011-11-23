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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

حبیبی عنوان کرد:

220میلیارد تومان برای بهره برداری از جاده پاتاوه - دهدست نیاز است

220میلیارد تومان برای بهره برداری از جاده پاتاوه - دهدست نیاز است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص 150میلیارد تومان به محور ملی در دست اجرای پاتاوه - دهدشت در این استان خبر داد و گفت: برای بهره‌برداری از این پروژه ملی طبق برنامه تا سوم خرداد ماه 92 به 220میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با پرداخت این تسهیلات از سوی بانک توسعه اسلامی، روند اجرایی قطعه دو و سه این طرح به‌طول 63 کیلومتر شتاب می‌گیرد.

وی این محور را از مهمترین پروژه‌های استان عنوان کرد و افزود: هم اکنون این پروژه از روند پیشرفت خوبی برخوردار است و در صورت تامین اعتبار، این پروژه سوم خرداد ماه 92 افتتاح می ‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: نزدیک به 50 میلیارد تومان اعتبار سال جاری این پروژه است که تاکنون 45 درصد آن تخصیص یافته است.

وی عنوان کرد: تلاش می کنیم در دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان که هفته آینده برگزار می شود، 100 درصد تخصیص این پروژه را دریافت کنیم.

حبیبی یادآور شد: این پروژه 136کلیومتری برای استان و کشور حیاتی است و هم اکنون نزدیک به 57 درصد پیشرفت دارد.

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: فاز اول و چهارم این جاده به ترتیب با 28 و 19.5 کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و فاز دوم و سوم آن به‌ طول 28 و 63کیلومتر در دست اجراست.

وی بیان داشت: این پروژه از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیاء با استقرار 300 دستگاه راهسازی و700 نفر عوامل اجرایی اعم از مهندس و تکنسین در طول مسیر طرح، در حال ساخت است.

حبیبی عنوان کرد: 12دهانه تونل به طول هشت کیلومتر در این مسیر وجود دارد و تاکنون چهار کیلومتر آن انجام شده است.

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هرماه یک بازدید و نشستی با حضور نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء، وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و ترابری استان با هماهنگی مدیر حوزه استاندار برای بالا بردن سطح کمی و کیفی و سرعت در این پروژه برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین با احداث این جاده شاهد کاهش فاصله 210 کیلومتری بندر امام خمینی (ره) تا مرکز کشور خواهیم بود.

کد مطلب 1467576

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