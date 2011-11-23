220میلیارد تومان برای بهره برداری از جاده پاتاوه - دهدست نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با پرداخت این تسهیلات از سوی بانک توسعه اسلامی، روند اجرایی قطعه دو و سه این طرح به‌طول 63 کیلومتر شتاب می‌گیرد.

وی این محور را از مهمترین پروژه‌های استان عنوان کرد و افزود: هم اکنون این پروژه از روند پیشرفت خوبی برخوردار است و در صورت تامین اعتبار، این پروژه سوم خرداد ماه 92 افتتاح می ‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: نزدیک به 50 میلیارد تومان اعتبار سال جاری این پروژه است که تاکنون 45 درصد آن تخصیص یافته است.

وی عنوان کرد: تلاش می کنیم در دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان که هفته آینده برگزار می شود، 100 درصد تخصیص این پروژه را دریافت کنیم.

حبیبی یادآور شد: این پروژه 136کلیومتری برای استان و کشور حیاتی است و هم اکنون نزدیک به 57 درصد پیشرفت دارد.

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: فاز اول و چهارم این جاده به ترتیب با 28 و 19.5 کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و فاز دوم و سوم آن به‌ طول 28 و 63کیلومتر در دست اجراست.

وی بیان داشت: این پروژه از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیاء با استقرار 300 دستگاه راهسازی و700 نفر عوامل اجرایی اعم از مهندس و تکنسین در طول مسیر طرح، در حال ساخت است.

حبیبی عنوان کرد: 12دهانه تونل به طول هشت کیلومتر در این مسیر وجود دارد و تاکنون چهار کیلومتر آن انجام شده است.

معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هرماه یک بازدید و نشستی با حضور نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء، وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و ترابری استان با هماهنگی مدیر حوزه استاندار برای بالا بردن سطح کمی و کیفی و سرعت در این پروژه برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین با احداث این جاده شاهد کاهش فاصله 210 کیلومتری بندر امام خمینی (ره) تا مرکز کشور خواهیم بود.