برنامه" نقشینه" رادیو البرز از هنرمندان دعوت به همکاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ی نقشینه شبکه البرز از هنرمندان دعوت به همکاری می کندنقشینه نام برنامه ای است که بصورت روتین هر شب بین ساعت 21:00تا 21:30 از شبکه البرز پخش می شود.

این برنامه کاری ست از گروه شبانگاهی که سعی دارد شنوندگان و دوستداران هنر را با تولیدات هنرهای سنتی، صنایع دستی، هنرهای بومی محلی و مدرن و هر هنر صنعتی که با دست خلق می شود آشنا کند.

در این برنامه عوامل برنامه ساز سعی دارند به نوعی در جهت ارج نهادن به این تفکر خلاقانه در کارگاه مورد نظر حضور پیدا کنند و در فضایی هنری و جذاب این محصولات را به دوستداران و علاقه مندان به صنایع دستی و هنری معرفی و از طریق این برنامه به علاقه مندان آموزش جانبی داده شود.

همچنین نقشینه افراد را در جهت مهارت سوق داده و به موضوع تولید و ارتباط آن با گسترش فرهنگ می پردازد.

نقشینه کاری است از گروه شبانگاهی شبکه البرز که به تهیه کنندگی زهرا بحریه، گویندگی مژگان ذوالفقارخانی، نویسندگی مژگان پارسا حسینی و با گزارش محمد محمدی و نیز با حضور کارشناسان مجرب و ارتباط با مراکز فنی و حرفه،اداره بازرگانی و میراث فرهنگی و گردشگری استان های مختلف هر شب غیر از پنج شنبه و جمعه ها روی آنتن می رود.

این برنامه از هنرمندانی که مایل هستند هنرشان را به مردم معرفی کنند دعوت می کند تا با شماره 2543399 تماس و با برنامه نقشینه همکاری داشته باشند.