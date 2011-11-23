بافت تاریخی شیراز نیازمند نگاه کلان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار شیراز در بازدید از حاشیه محله های حرم های مطهر احمدی و محمدی(ع) و نیز آستانه سید علاء الدین حسین (ع) گفت: بافت تاریخی و فرهنگی شیراز نیازمند نگاه کلان است.

علیرضا پاک فطرت با اشاره به بهسازی در فضای پیرامونی حرمهای مطهر از سوی شهرداری شیراز بیان کرد: بهسازی در فضای پیرامونی حرمهای مطهر از سوی شهرداری شیراز پیوسته در حال انجام است و همچنین تلاش برای تغییر ساختار و توانمند سازی محله ها و رساندن بافت مرکزی شیراز به جایگاه واقعی خود باید در دستور کار تمامی دستگاه های مربوط قرار بگیرد.

وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته توسط شهرداری شیراز در بافت قدیم، گفت: آسفالت کوچه ها، پیاده روسازی و نصب کانیوا و ... انجام شده یا در برنامه کاری شهرداری برای اجرا قرار دارد.

شهردار شیراز بیان کرد: در بافت تاریخی شیراز منازل فرسوده به چشم میخورد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها برای مستحکم سازی بنا داده شده است.

پاک فطرت طی بازدید از محل نگهداری افراد معتاد در بافت قدیم شیراز ضمن دستور انتقال این مجموعه به خارج از شهر، اظهار داشت: با هماهنگی نهادهای مرتبط باید انتقال این افراد به خارج از شهر تسریع شود.

شهردار شیراز همچنین کاهش تردد خودروهای شخصی در محدوده مرکزی شهر را از اولویتهای شهرداری اعلام و با ابراز رضایت از اجرای خطوط ویژه تصریح کرد: این مسیرها در راستای عبور و مرور خودروهای عمومی شامل اتوبوس و تاکسی و نیز خودروهای امداد رسان ایجاد شده و به نظر می رسد رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است.