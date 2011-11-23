رشد 6.6 درصدی سرانه فضای کتابخانه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خدایی در همایش تجلیل از خادمان کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: خوشبختانه در حالت کلی شاهد رشد شاخص های مختلف حوزه کتابخانه های عمومی از جمله سرانه فضا و مطالعه در استان هستیم به طوری که هم اکنون برای هر 100 نفر در استان دو متر مربع فضای کتابخانه‌ای موجود است که نسبت به وضعیت مشابه در سال قبل دارای 6.6 درصد رشد است.

وی یادآور شد: سرانه فعلی زیر بنای کتابخانه‌ای به ازای هر صد نفر در سطح کشوری یک متر و 60 سانتی متر است.

خدایی افزود : کتابخانه های عمومی استان در حال حاضر دارای 133 هزار و 800 نفر عضو هستند که این رقم نیز نسبت به سال گذشته دارای 20 درصد رشد است.

به گفته وی، استان آذربایجان شرقی در حال حاضر دارای 126 باب کتابخانه عمومی بوده که نسبت به سال گذشته دارای 0.8 درصد رشد است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همچنین تصریح کرد: خوشبختانه استان ما در کشور نیز وضعیت خوبی دارد به طوری که بر اساس پژوهش اخیر سنجش سرانه مطالعه که از جنبه های مختلف و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام شده از نظر آیتم های مختلف استان آذربایجان شرقی دارای وضعیت مطلوبی است به طوری که مردم آذربایجان شرقی در میزان زمان اختصاص داده شده به روزنامه خوانی رتبه نخست را در کشور دارند.

خدایی تاکید کرد: از نظر تعداد مراجعان در سال به کتابخانه های استان نیز در رتبه نخست کشوری قرار داریم و از جهت امانت نیز در رتبه دوم کشوری قرار داریم و این امر نشان از کتابخوان بودن مردم عزیز استان است.