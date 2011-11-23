شهرک تحقیقاتی اصفهان نقش برجسته در توسعه استان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح کنفرانس بین‌المللی پارکهای علم و فناوری اظهار داشت: اصفهان از سوی دولت مأمور احداث نخستین منطقه ویژه علم و فناوری با محوریت اقتصاد مبتنی بر دانش شد.

وی ادامه داد: استان اصفهان به دلیل ایجاد فضای اقتصادی مبتنی بر دانش و توسعه با محوریت فناوری برتر و داشتن ضرورتهای اقتصادی و زیست‌‌محیطی موظف به انجام این مأموریت شده است.

استاندار اصفهان افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکنون در توسعه استان اصفهان نقش برجسته‌ای داشته است.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: نخستین پارکهای علم و فناوری از دهه 60 میلادی در سطح جهان پایه‌ریزی شد و این در حالیکه به دنبال پیشرفتهای قابل توجه بشر در حوزه علم و فناوری نخستین مراکز رشد علم و فناوری در سال 80 شکل گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت نوآوری علم و فناوری در کشور و توجه دولت جمهوری‌خواه به توسعه این حوزه با رشد چشمگیر مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در مدت زمان کوتاهی روبه‌رو بودیم.

استاندار اصفهان افزود: در زمان حاضر تأثیر پارکهای علم و فناوری بر ایجاد شرایط عمومی جامعه و زندگی مردم چه نقشی دارد که این مسئله به یک علامت سوال در اذهان اکثریت افراد تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در این گردهمایی به نقش اصلی پارکهای علم و فناوری در توسعه علمی و اقتصادی پی می‌بریم، بیان داشت: شهرک علمی و تحقیقات اصفهان به دلیل داشتن پارکهای علم و فناوری در حوزه اقتصادی کردن علم گام‌های اصلی برداشته است.

ذاکر اصفهانی گفت: شهرک علمی و تحقیقات اصفهان با راه‌اندازی و قرار دادن شرکتهای دانش‌بنیان و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در درون خود توانسته ارتباط نزدیکی با صنایع استانی ایجاد کند.

وی که از تمام مدیران و شرکت‌‌کنندگان همایش خواست در ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری کشور به دست‌اندرکاران و مسئولان اصفهان کمک برساند، گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ارتباطات سازمان‌یافته‌ای با مراکز علمی محلی و ملی دارد که این ارتباطات در پیشرفت آن تأثیر به سزایی گذاشته است.