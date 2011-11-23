توسعه حمل و نقل عمومی از نیازهای اساسی محمدشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو درخصوص مشکلات پیش روی شهرهای اقماری و به ویژه محمد شهر اظهار داشت :مسئولان باید گام‌های اساسی را به سمت ارائه خدمات بیشتر به مردم بردارند و مناطق محروم را بیش از دیگر مناطق مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: با توجه به استان شدن البرز و توسعه جمعیت در این استان باید اقدامات مناسبی به منظور ارتقای سطح خدمات دهی در شهرهای اقماری این استان انجام شود.

نماینده مردم کرج افزود: مطالبات مردم باید اجرایی شود و این امر تنها با خدمات رسانی امکان پذیر است.

آجرلو افزود: یکی از مهمترین مطالبه‌های مردم در محمدشهرکرج راه‌اندازی سازمان حمل و نقل عمومی بوده که البته این مهم باید در تمامی شهرهای اقماری این شهرستان راه‌اندازی شود.

وی تأکید کرد: این خواسته مردم طی سالهای گذشته هنوز محقق نشده است لذا مسئولان باید بیش از گذشته مطالبات به حق مردم را اجرایی کنند و با توسعه امکانات میزان رضایتمندی مردم را ارتقا دهند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان در دستگاه‌های مختلف باید به وظایف خطیر خود آگاهی داشته باشند و با تمام توان و ظرفیت خود در مسیر خدمات‌رسانی به مردم گام بردارند.

وی تأکید کرد: مسئولی که نتواند به وظایف خود به درستی عمل کند در قبال مردم و خداوند پاسخگو است لذا مدیران در دستگاه‌های اجرایی باید این مهم را همیشه مدنظر داشته باشند.

نماینده مردم کرج توسعه خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی را در محمدشهر کرج از مهمترین خواسته‌های مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: شهروندان در این منطقه برای تردد با مشکل مواجه هستند و در برخی از مواقع دچار سردرگمی می‌شوند.

وی در ادامه سخنان خود پیگیری سایر امور از جمله اجرای متروی خط پنج از محمدشهر به ماهدشت و از ماهدشت به اشتهارد و همچنین اجرای کمربندی جنوب کرج به آزادراه آزادگان تهران را از مهمترین اقداماتی دانست که می‌تواند در تسهیل رفت و آمد مردم تأثیرگذار باشد.

به گفته آجرلو اجرای طرح کمربندی جنوب شهرستان از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری است که برای تحقق اهداف و توسعه خدمات رسانی به مردم باید هر چه سریع‌تر در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود بر توسعه مراکز علمی، آموزشی، تفریحی و فضاهای سبز در این منطقه تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها از جمله مهمترین اقداماتی است که مسئولان در دستگاه‌های مربوطه باید در دستور کار خود قرار دهند.

