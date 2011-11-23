جزئیات سامانه مشاهده سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، داطلبان آزمون سراسری سال 91 مشمول اعمال سوابق تحصیلی، می‌توانند نمرات امتحانات نهایی سال سوم متوسطه خود را در سامانه www.dipcode.medu.ir مشاهده کرده و از وجود و صحت نمرات ارسالی به سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی جهت تأثیر در نتایج آزمون سراسری اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده‌ مغایرت، درخواست رسیدگی را تکمیل کنند.

داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی باید فارغ‌التحصیل خردادماه سال 84 و بعد از آن یا فارغ‌التحصیل شاخه نظری (یعنی دیپلم سه ساله وی در یکی از رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی صادر شده باشد) یا در نظام آموزشی متوسطه سالی ـ واحدی (اعم از روزانه، بزرگسال یا داوطلب آزاد) فارغ‌التحصیل شده باشند.

فارغ‌التحصیلان قبل از سال 84 یا فارغ‌التحصیلان شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و فارغ‌التحصیلان غیر رشته‌های نظری ‌(دانشسراهای تربیت معلم) یا فارغ‌التحصیلان نظام ترمی ـ واحدی نظام جدید آموزش متوسطه یا دیپلمه‌های تطبیقی مدارس غیر ایرانی خارج از کشور مشمول طرح تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی نخواهند شد.

افراد مشمول برای مشاهده مشخصات و سوابق تحصیلی خود می‌توانند از اول تا 8 آذرماه به سامانه اینترنتی دریافت کد سوابق تحصیلی مراجعه و با درج اطلاعات سجلی مندرج در مدرک تحصیلی خود به اطلاعات و نمرات امتحانات نهایی دسترسی و با تأیید آن توسط داوطلب، کد سوابق تحصیلی را دریافت کنند.

تنها راه ورود به سایت سازمان سنجش برای ثبت‌نام در کنکور جهت مشمولان کد سوابق تحصیلی است و در صورتی که داوطلب در اطلاعات و سوابق تحصیلی خود در سامانه مذکور مغایرتی با مدارک تحصیلی خود مشاهده کند، لازم است مطابق فرایند درخواست رسیدگی به مغایرت‌ها، اقدام کند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط ‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این اطلاعیه با درج چند تذکر مهم آمده است که اطلاعات سوابق تحصیلی افراد غیرمشمول در این سامانه وجود ندارد و این افراد نیازی به مراجعه جهت مشاهده سوابق تحصیلی در سامانه را ندارند؛ این دسته از داوطلبان در موعد ثبت‌نام آزمون سراسری سال 1391 مستقیماً به سایت سازمان سنجش مراجعه و با معرفی خود به عنوان غیرمشمول، ثبت‌نام می‌‌کنند همچنین داوطلبانی که بعد از اخذ مدرک تحصیلی مشخصات سجلی خود را تغییر داده‌اند، نیازی به اصلاح مدرک تحصیلی ندارند و بر اساس اطلاعات مشخصات سجلی قبلی خود شناسایی می‌شوند.

همچنین آن دسته از داوطلبانی که برخی دروس خود را قبل از سال 84 گذرانده‌اند یا به صورت تطبیقی در کارنامه درج شده باشد، نمرات این گونه دروس قابل مشاهده در سامانه فوق نبوده و به سازمان سنجش نیز ارسال نخواهد شد و هر داوطلب فقط یک بار می‌تواند نسبت به اطلاعات خود اعلام مغایرت کرده و کد پیگیری دریافت کند لذا لازم است در ثبت اطلاعات مغایرت دقت داشته باشد.

براساس این اطلاعیه، در صورتی که داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در اطلاعات و سوابق تحصیلی خود در سامانه مذکور مغایرتی با مدارک تحصیلی مشاهده کنند، در صفحه محل مشاهده اطلاعات بر روی کلید «اطلاعات با مدرک تحصیلی من مغایرت دارد» کلیک کرده و در این مرحله صفحه جدیدی ظاهر خواهد شد که در این صفحه اقلام اطلاعاتی دارای مغایرت را انتخاب کرده و با کلید تأیید به صفحه جدیدی وارد شده که در آن باید اطلاعات صحیح را درج و آن را تأیید کند و این اطلاعات جهت رسیدگی به منطقه محل صدور دیپلم داوطلب به صورت الکترونیکی ارسال خواهد شد و آنها موظفند حداکثر ظرف 24 ساعت به درخواست مورد نظر رسیدگی و نتیجه را در سامانه درج کنند.

در صورتی که داوطلب موفق به یافتن مشخصات و سوابق تحصیلی خود نشد، لازم است به بخش درخواست رسیدگی سامانه مراجعه کرده و در فرم درخواست، مشخصات، سال و منطقه محل اخذ دیپلم خود را به طور صحیح درج کند که این فرم به منطقه محل اخذ دیپلم جهت بررسی ارائه خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، مسئولان ذی‌ربط در اداره آموزش و پرورش منطقه باید در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوعات بر اساس مقررات اقدام کرده و در صورت لزوم برای اخذ مجوز به استان ارسال و نیز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز اقدام کند و در صورت ارائه مدارک کافی توسط داوطلب این اقدام حداکثر در مدت 48 ساعت در منطقه انجام شود و منطقه موظف است پس از اصلاح اطلاعات در سیستم فارغ‌التحصیلان، اطلاعات اصلاح شده را مجدداً به سامانه ارسال کند.

این دسته از داوطلبان به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به مناطق آموزشی یا ادارات کل و مرکز سنجش را نخواهد داشت و کلیه فرآیند از طریق اعمال سوابق همین سامانه قابل پی‌‌گیری خواهد بود.