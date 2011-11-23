سرهنگ علی نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته زمستان پر برف و بارانی را خواهیم داشت، افزود: پلیس راه در این زمینه تمامی توان خود را به خواهد گرفت که زمستانی بدو حادثه را در جاده‌های استان داشته باشیم.

وی بیان داشت: بیش از 100 اکیپ ایمنی گشت در جاده‌های استان مستقر شده‌اند که این طرح همزمان با سراسر کشور صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: در این راستا نیز در نه محور برون شهری از 15 آذرماه در تمامی جاده‌های استان گروه‌های امدادی راه‌ها جاده را برای عبور ایمن مردم آماده کرده‌اند.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته جاده‌های برف خیز استان همانند چادگان و فریدن دچار برف گرفتگی ‌شدند که توسط مأموران پلیس مستقر در این جاده‌ها، راه باز شد.

نیکبخت اظهار داشت: تاکنون مشکل حاد در جاده‌های استان نداشته و اگر تصادفی هم رخ داده و فقط تصادفات خسارت مالی داشته است.

وی تاکید کرد: نیروهای پلیس راه استان در گردنه‌ها و مناطق برف خیر به خصوص گردنه‌های صعب‌العبور همانند فریدون شهر،فریدن، چادگان و سمیرم به طور ویژه مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان بیان داشت: توصیه می‌شود رانندگان با شروع فصل سرما وسایل نقلیه خود را به زنجیر چرخ تجهیز و نیز سوخت گیری لازم را برای تردد در مسیر های کوهستانی داشته باشند.