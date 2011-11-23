دیدار وزیر جهاد با مسئولان سازمان جهانی بهداشت دام

به گزارش خبرنگار مهر سید محسن دستور امروز در نشست خبری در حاشیه مراسم اختتامیه اجلاس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) گفت: این اجلاس منطقه ای با عضویت 37 کشور که عضو رسمی آن نیز هستند از 2 روز پیش با حضور مسئولان عالی رتبه آغاز بکار کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: طی این 2 روز مباحث علمی در زمینه بهداشت دام، بیماری های مربوط به دام به ویژه بیماری تب برفکی مطرح شد.

این مقام مسئول بیان کرد: بیش از 350 پیشنهاد در این زمینه مطرح شد که امروز صبح در جمع بندی به امضای و تصویب اعضای جلسه رسید ضمن اینکه سازمان جهانی بهداشت دام این بندهای پیشنهادی را پس از تصویب پیگیری می کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهارداشت: مسئولان سازمان جهانی بهداشت دام در حاشیه این اجلاس با مسئولان کشورمان نیز دیدار و مذاکراتی داشتند به طوری که دیدار با صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از جمله این ملاقات ها بود.

همچنین برنارد والا مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دام نیز بیان کرد: این سازمان دارای 5 کمسیون منطقه ای است که ایران عضو کمسیون منطقه ای آسیا است. این کمسیون بیشترین اهمیت را در میان سایر کمیسیون ها به سبب دارا بودن بیشتر جمعیت انسانی و دامی به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول گفت: پیشنهاد برگزاری بیست و هفتمین اجلاس به میزبانی ایران، 2 سال پیش در اجلاسی در چین مطرح شد که خوشبختانه اعضا با این پیشنهاد موافقت کردند.

وی برگزاری بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام را در تهران موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت: خروجی این اجلاس خوب بوده و نتایج آن در اجلاسی در فرانسه مطرح می شود .

والا گفت: نحوه همکاری و مشارکت کشورها برای از بین بردن بیماری تب برفکی در دنیا و تدوین استانداردها از دیگر محورهای این اجلاس بود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: ابزار کیفت سنجی برای سنجش کیفت خدمات پزشکی در سراسر دنیا وجود دارد ضمن این که استفاده از این ابزار توانسته در مباحث دامپزشکی ایران اثرگذار باشد.