پروژه های مسکن مهر پاکدشت 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

قربانعلی مقبلی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم استقبال از رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در بخش مسکن مهر تعداد 12 هزار واحد مسکن مهر که به نامحضرت امام رضا(ع) مزین شده که در این میان، تعداد دو هزار واحد ناآماده و باقی آنها نیز تا پایان سال به متقاضیان مسکن مهر تحویل می ‌شود.

وی ادامه داد: بیش از 77 درصد مصوبات دولت، از جمله طرحهای مسکن مهر، اشتغال، کشاورزی، آموزش و بهداشت در شهرستان پاکدشت اجرا شده است.

فرماندار شهرستان پاکدشت بیان کرد: 10 هزار فرصت شغلی از 21 هزار فرصت وعده داده شده با آمار و ارقام ثبت شده و مستند در سامانه، ایجاد شده و در بخش کشاورزی نیز با دادن بسته ‌های حمایتی به کشاورزان و دامپروران و تأمین گاز مورد نیاز گلخانه ها، از این قشر زحمتکش نیز حمایت شده است.

شهرستان پاکدشت شامل دو بخش مرکزی و شریف آباد است که بخش مرکزی شامل سه دهستان حصارامیر، قرون آباد و فیلستان و بخش شریف آباد شامل دهستانهای جمال آباد، شریف آباد و کریم آباد است.

در شهرستان پاکدشت دانشگاه دولتی ابوریحان، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی(سما) مرکز پاکدشت استقرار دارد.

این شهرستان از مراکز اصلی کشت گل در کشور است که با سطح زیرکشت 740 هکتار گل و گیاه مقام اول را در کشور از آن خود کرده است؛ از این میزان سطح زیرکشت، 25 هکتار گلخانه شیشه ای، 450 هکتار گلخانه تونلی، 150 هکتار گلخانه چوبی و 115 هکتار فضای باز است.

مساحت گلخانه های هایدروپونیک این شهرستان نیز27 هکتار است که به طور عمده از تولید کنندگان برتر پاکدشت بوده و عمده تولیدات گل و گیاه این شهرستان شامل آنتوریوم، ژربرا، رز، میخک، استرومریا، استرلیتزیا، لیسیانتوس، مریم و گلایول بوده و میزان تولید گل شاخه بریده در شهرستان پاکدشت سالانه 440 میلیون عدد برآورد شده است.

60 درصد از تولیدات این شهرستان قابلیت صادرات دارد که به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود؛ شهرستان پاکدشت همچنین منبع عظیمی از معادن شن و ماسه استان تهران را در خود ذخیره دارد.

استقرار صنایع تولیدی متعدد درشهرک صنعتی عباس آباد، این شهرستان را به یکی از قطب های مهم صنعتی استان تهران تبدیل کرده است.

شهرستان پاکدشت همچنین آثار تاریخی متعددی دارد که زمینه مناسبی را برای جذب گردشگران به این شهرستان فراهم کرده است.