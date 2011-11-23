سفارت آمریکا در لبنان لانه جاسوسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،"ولید سکریه" گفت: سفارت آمریکا در بیروت به لانه جاسوسی برای ایجاد فتنه افکنی و بی ثباتی لبنان تبدیل شده است.

وی افزود:کاخ سفید متهم اصلی بی ثباتی لبنان است زیرا منافع زیادی از این طریق عاید آن می شود . گذشته از آن آمریکا به ایفای نقش امنیتی و اطلاعاتی در لبنان اعتراف کرده که این سبب می شود آمریکا را متهم اول فتنه افکنی در لبنان بدانیم.

سکریه تاکید کرد: چرا انگشت اتهام را در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان به سوی این سفارتخانه نشان نرویم؟ زیرا هدف آمریکا فشار بر حزب الله از طریق موضوع ترور حریری است.

وی بیان کرد: سازمان اطلاعاتی آمریکا در برابر کشورهای مقاوم پس از دستگیری 12 مزدور در لبنان،2 نفر در سوریه و 30 نفر در ایران دچار شکست شده است.

سکریه با اشاره به تلاش گروه چهارده مارس برای ایجاد منطقه حائل در مرزهای شمالی لبنان با سوریه افزود: همه تلاشها برای فراهم آوردن منطقه امن برای شورشیان است.

وی تصریح کرد: بحران سوریه داخلی نیست بلکه بعد منطقه ای و بین المللی پیدا کرده است و آمریکا تلاش می کند که همه کشورهای مخالف سیاستهای خود را از سر راه بردارد تا سیطره صهیونیستها را بر منطقه در دراز مدت تحکیم بخشد.

سکریه گفت: انتظار می رود که بحران دامنه دار شود و توطئه های کشورهای عربی،ترکیه و غرب بر سوریه افزایش یابد و آنها پس از شکست تلاشهای مسالمت آمیز راه حل نظامی را انتخاب کنند.