منابع سامانه سفارش "کتاب من" خراسان شمالی به 20 هزار نسخه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان سیفی اظهار داشت: در هشت ماهه اول سال جاری، تعداد شش هزار و 560 نسخه کتاب از طریق سفارش اعضا در سامانه کتاب من، برای کتابخانه های عمومی استان خریداری شده است.

سیفی تصریح کرد: در میان شهرستان های استان خراسان شمالی، اسفراین و فاروج به ترتیب با چهار هزار و 97 سفارش کتاب و پنج هزار و 99 عضو، بیشترین سهم را در خرید کتاب و جذب اعضا در طرح کتاب من دارا هستند.

وی افزود: در این میان شهرستان های گرمه و مانه سملقان نیز کمترین سفارش خرید کتاب را در هشت ماهه اول سال جاری داشته اند.

کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه استقبال اعضاء کتابخانه های عمومی در سفارش کتاب از طریق سامانه کتاب من در استان خراسان شمالی رشد قابل توجهی داشته است گفت: هدف نهاد کتابخانه های عمومی کشور از اجرای این طرح ، ایجاد عدالت فرهنگی، جذب اساتید، پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان به کتابخانه های عمومی است.

وی از تمامی اعضاء کتابخانه های عمومی سطح استان دعوت نمود تا جهت عضویت در این سامانه و سفارش کتاب مورد نظر خود به کتابخانه های عمومی سراسر استان مراجعه نمایند.