کارگاه آموزشی کاریکاتور در یاسوج برگزار می شود

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به خبرنگار مهر گفت:60 نفر از علاقمندان به کاریکاتور در این استان برای شرکت در این کارگاه ثبت نام کرده اند.

مهدی ابدالی افزود: هنر کاریکاتور در این استان جایگاه مطلوبی ندارد و تعداد هنرمندان کاریکاتور در این استان به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی رسند.

وی بیان کرد: براین اساس برای تربیت هنرمند در زمینه کاریکاتور و ارتقای دانش فکری وعملی هنرجویان، اقدام به برگزاری این کارگاه سه روزه کرده ایم.

ابدالی اظهار داشت: آموزش یکی از نیازهای ضروری هنرمندان این استان است و در نظر داریم کارگاههای بیشتری در سایر رشته های هنر برگزار کنیم.

وی بیان داشت: استعدادهای هنری بیشماری در این استان وجود دارد که در صورت آموزش صحیح، می توانند در سطح ملی و بین المللی بدرخشند.