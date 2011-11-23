سکه دوباره اوج گرفت/ طرح جدید 619 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 630 هزار تومان، طرح جدید 619 هزار تومان، نیم سکه 301 هزار تومان، ربع سکه 151 هزار تومان و گرمی 80 هزار تومان است.

بانک مرکزی نرخ هر قطعه سکه طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 617 هزار و 760 تومان، نیم سکه را 299 هزار تومان، ربع سکه را 151 هزار و 320 تومان و گرمی را 79 هزار و 40 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی با روندی کاهشی 1686 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 55 هزار و 130 تومان است.

صرافان بازار نرخ دلار آزاد را امروز 1344 تومان و یورو را 1825 تومان اعلام کردند. بانک مرکزی قیمت هر دلار به نرخ رسمی را امروز با روندی افزایشی 1088 تومان و هر یورو را با روندی کاهشی 1465 تومان اعلام کرد.