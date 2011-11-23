تجمع 250 هزار نفری بسیجیان برگزار می شود

سرهنگ فرهنگ مستعد حصاری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تجمع بزرگ 250 هزار نفری در پنج استان یعنی تجمع 50 هزار نفری در هر استان برای نشان دادن اقتدار بسیج تشکیل می یابد.

وی با بیان اینکه تجمع بسیجیان در تمامی استانها و شهرستانها در روز جمعه جاری تشکیل می شود، افزود: اگر شرایط آب و هوایی مناسب باشد رژه اقتدار در این روز انجام می شود که تجمع بسیجیان پیشکسوت حال و هوای خاصی به این تجمع می بخشد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان روز جمعه را روز امام عصر برشمرد و اضافه کرد: روز جمعه به نام بسیج، جهان اسلام و انتظار مزین گشته که در این روز فرماندهان سپاه و بسیج در شهرستانهای مختلف استان به سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه خواهند پرداخت.

وی پنجم آذرماه را سالروز دستور تشکیل بسیج مستضعفان توسط امام راحل (ره) برشمرد و ابراز داشت: این روز به عنوان بسیج، جوانان و اقتدار نامگذاری شده است.

مستعد با اشاره به نامگذاری آخرین روز هفته بسیج به بسیج، امر به معروف و نهی از منکر و تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر به دلیل شاخصه شناخت به پایگاه های بسیج محلات محول شده و انتظار می رود این کار به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وی از انتخاب هر ساله بسیجی شاخص کشوری در هفته بسیج خبر داد و یادآور شد: امسال شهید مهدی رجب بیگی و شهیده نسرین افضل به عنوان بسیجی شاخص کشور انتخاب شده اند و در قسمت بسیجی دانش آموزی شهید مرحمت بالازاده بزرگ مرد کوچک اردبیل به عنوان شاخص کشوری انتخاب شده است.

مستعد یک سوم جمعیت استان را عضو بسیج اعلام کرد و متذکر شد: این آمار نمی تواند درست باشد و بسیجی واقعی آحاد مردم است اما این تعداد افرادی است که به عنوان بسیجی ثبت نام کرده اند و حضور دارند.

