جشن استقبال از پرندگان مهاجر تالاب بین المللی کمجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل محیط زیست استان فارس ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: کمجان بار دیگر با همت مردم منطقه احیا شد و امروز شاهد حضور پرندگان مهاجر در این منطقه هستیم.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی با بیان اینکه تالاب بین المللی کمجان به مرکزی برای گردشگران تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر چهار هزار هکتار از تالاب احیا شده که با برنامه ریزیهای صورت گرفته به زودی این تالاب به مرکزی برای جذب گردشگر تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: این تالاب از پتانسیل بالایی برای توسعه صنعت اکوتوسیم برخوردار است و با هماهنگیهای که صورت خواهد گرفت باید با توسعه مباحث گردشگری در این تالاب شاهد حضور گسترده گردشگران و مسافرین باشیم.

مدیر کل محیط زیست فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از یک هزار قطعه انواع پرندگان به این تالاب مهاجرت کرده اند، یادآور شد: با احیای این تالاب پرندگان مختلفی از جمله آبچلیک پا سرخ، چوب پا، اکرت کوچک و بزرگ، کاکایی سرسیاه، دم جنبانک تکزی و... در این تالاب دیده شده اند.

ابراهیمی کارنامی افزود: احیای این تالاب نشان از خردمندی و اندیشه والای مردم این منطقه دارد که با توجه به چنین رویکردی در برنامه های آینده مدیریت این تالاب به مردم منطقه سپرده خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه محیط زیست با پیشرفت و توسعه مخالف نیست، گفت: هیچکس مخالف توسعه نیست ولی باید مد نظر قرار دارد که توسعه باید در اساس عقل و خردمندی باشد.

مدیرکل محیط زیست استان فارس ادامه داد: درخواستهایی از جانب مردم منطقه عنوان شد که در این راستا راه اندازی پاسگاه محیط بانی، واگذاری مدیریت تالاب به خود مردم و معرفی کارشناس خاصی برای مشخص شدن و شناسایی فلور گیاهی، فون جانوری و گونه های منطقه مورد موافقت قرار گرفت.