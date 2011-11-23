ذرت حجیم شده با نام تجارتی پاپ سیلا در استان البرز غیراستاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال دو بار نمونه برداری از ذرت حجیم شده با نام تجارتی پاپ سیلا با طعمهای مختلف، این فرآورده در آزمایشگاه همکار مورد آزمون قرار گرفت.

پس از انجام آزمایشات مربوطه، نتایج آن مغایر با الزامات استاندارد تشخیص داده شد و به همین دلیل، ذرت یادشده غیراستاندارد تشخیص داده شده است.

این واحد تولیدی صرفا برای محصول ذرت حجیم شده نمکی دارای پروانه استاندارد بوده و برای سایر طعمها (پنیری، قارچ، سبزیجات و سیر) دارای مجوز استاندارد نیست.

با توجه به این که این محصول مشمول استاندارد اجباری است، تولید و عرضه آن مطابق ماده 9 قانون و مقـررات سازمان استاندارد ایـران ممنوع است.

عمده مصرف کنندگان این محصول خردسالان هستند و به همین دلیل، توجه به استاندارد بودن محصول یادشده اهمیت فراوانی دارد.

با توجه به این امر، از کلیه شهروندان و عرضه کنندکان درخواست می شود در صورت مشاهده این محصول، موضوع را با قید فوریت به واحد رسیدگی به شکایات اداره کل منعکس کنند.

همچنین استاندارد استان البرز تاکید کرده که در این زمینه، در هنگام خرید به نشان استاندارد ملی ایران توجه شود.