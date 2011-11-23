عباس نظری در گفتگو با مهر به تمهیدات شرکت راه آهن برای ورود واگن های ایران به کشورهای CIS اشاره کرد و گفت: از آنجایی که در حال حاضر بارهای صادراتی ایران به کشورهای CIS با استفاده از واگن های این کشورها انجام می شود، بنابراین برای ورود واگن های ایرانی به این کشورها به شورای حمل و نقل ریلی CIS درخواست داده ایم تا با عضویت ناظر ایرانی در این شورا موافقت کنند.

وی افزود: پس از آنکه این درخواست مورد موافقت هیئت دولت و مجلس قرار گرفت به این شورا فرستاده شد تا از این پس کالاهای صادراتی با واگن های ایرانی هم بتوانند به کشورهای CIS ارسال شوند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور بین الملل شرکت راه آهن تصریح کرد: مسئولیت این شورا را رئیس شرکت راه آهن روسیه برعهده دارد که بطور قطع با همکاری وی این موضوع به زودی اجرایی می شود و واگن های ما می توانند به این کشورها وارد شوند.

