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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

اولین همایش مجمع مراکز قرآنی بهارستان برگزار شد

اولین همایش مجمع مراکز قرآنی بهارستان برگزار شد

بهارستان - خبرگزاری مهر: اولین همایش مجمع مراکز قرآنی شهرستان بهارستان با حضور مدیران و مربیان مراکز و کانون های قرآنی و مسئولان ادارات در فرهنگسرای قرآن و عترت بخش گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که مسئولان و نماینده نهادهای مربوطه از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی، اوقاف و امور خیریه، شهرداری ها، امام جمعه شهر گلستان، اداره آموزش و پرورش شهرستان حضور داشتند، تشکیل و راه اندازی کارگروه های مختلف شورای قرآنی شهرستان و عضوگیری مدیران و مربیان مراکز قرآنی در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه این همایش ضمن معرفی مسئولان کارگروه ها و ارائه احکام از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان، الستی مشاور قرآنی فرماندار با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در بین اقشار مختلف جامعه، بهترین روش مقابله با جنگ نرم دشمنان انقلاب در عرصه های عقیدتی، فرهنگی و هجمه شیاطین به بنیان خانواده و ارزش های انسانی را در اشاعه آموزه های والای قرآنی برشمرد.

در پایان این جلسه نیز مسائل آموزشی در رابطه با اخذ مجوزهای لازم جهت راه اندازی مراکز قرآنی توسط دبیر شورای قرآنی مطرح شد.

کد مطلب 1467625

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