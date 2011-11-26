ارزشمندترین سرمایه بسیج انسانهای مجاهد و فداکار است

رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدها هزار فرمانده و مدیر در سطوح مختلف سازماندهی و در تلاش هستند تا زمینه حضور افراد بسیجی را در سطح کشور فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بسیج در همه اقشار جامعه فراگیر است، بیان داشت: بسیج در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، امدادی، علمی و پژوهشی و ... وضعیت منحصر به فردی دارد.

فرمانده کل سپاه چهار محال و بختیاری افزود: بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام است.

وی با اشاره به اینکه بسیج نشان از توان بالا و ظرفیت این نهاد مقدس است، عنوان کرد: شکل گیری حضور گسترده، منطقی بودن در اندیشه و عمل بسیج را مدافع انقلاب اسلام معرفی کرده است.