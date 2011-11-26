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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

سلیمانی:

ارزشمندترین سرمایه بسیج انسانهای مجاهد و فداکار است

ارزشمندترین سرمایه بسیج انسانهای مجاهد و فداکار است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: فرمانده کل سپاه چهار محال و بختیاری گفت: ارزشمند ترین سرمایه بسیج، انسانهای مجاهد و فداکار است.

رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدها هزار فرمانده و مدیر در سطوح مختلف سازماندهی و در تلاش هستند تا زمینه حضور افراد بسیجی را در سطح کشور فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بسیج در همه اقشار جامعه فراگیر است، بیان داشت: بسیج در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، امدادی، علمی و پژوهشی و ... وضعیت منحصر به فردی دارد.

فرمانده کل سپاه چهار محال و بختیاری افزود: بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام است.

وی با اشاره به اینکه بسیج  نشان از توان بالا و ظرفیت این نهاد مقدس است، عنوان کرد: شکل گیری حضور گسترده، منطقی بودن در اندیشه و عمل بسیج را مدافع انقلاب اسلام معرفی کرده است. 

کد مطلب 1467626

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