فرماندار رباط کریم به مشکلات 70 نفر در روستای شترخوار رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور فرماندار رباط کریم صبح چهارشنبه به همراه سید حبیب موسوی بخشدار مرکزی و برخی از مسئولان شهرستان در روستای شترخوار حضور یافت و به مشکلات 70 نفر از ساکنان آنجا رسیدگی کرد.

فرماندار رباط کریم در ابتدای این ملاقات مردمی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: باید نعمت بسیجی بودن را قدر بدانیم و همه در مسیر حفظ و اعتلای نظام اسلامی که سرلوحه وظایف بسیج است، بکوشیم.

بیژن سلیمان پور ادامه داد: برگزاری جلسات ملاقات مردمی و حضور مسئولان در نقاط مختلف شهرستان به خصوص روستاها و نقاط محروم، منجر به شناسایی،‌ بررسی و رفع مشکلات می شود.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی همواره و در سخت ترین شرایط یار و یاور نظام اسلامی بوده اند، بیان کرد: ملت بزرگ ایران به ویژه اهالی شهرستان رباط کریم شایسته بهترین خدمتها هستند و تمام سعی و تلاش مسئولان، خدمتگزاری به بهترین نحو و کسب رضایت خداوند متعال و مردم است.

این مسئول با اشاره به اختصاص اعتبارات مورد نیاز به روستاهای این شهرستان،‌ یادآور شد: نگاه مسئولان به روستاها یک نگاه کارشناسی است که در این زمینه در سال جاری برای نخستین بار در این شهرستان اعتبارات مطلوبی به عمران روستاها اختصاص یافت اما پاسخگوی نیازها نیست و امید می رود که با همکاری و تعامل استاندار تهران، میزان بودجه های اختصاصی به روستاها افزایش یابد.

سلیمان پور با اشاره به اقدامات انجام شده در این روستا اظهار داشت: دستگاه های اجرایی و خدماتی اقدامات مناسبی را در روستای شترخوار و سایر روستاها انجام داده اند ولی باید تلاش بیشتری انجام شود که در این راستا، اقدامات لازم برای آسفالت معابر، جدولگذاری و سایر خدمات در روستای شترخوار انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان رباط کریم پس از برگزاری ملاقات مردمی، از کتابخانه عمومی روستا و پایگاه بسیج شهید موسوی بازدید و با خانواده معظم شهید سیدکمال موسوی نیز دیدار کرد.