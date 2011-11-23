بسیج رمز بقاء و دوام نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند اظهارداشت: بسیج یک راهبرد برای موفقیت کشور در داخل و خارج بوده و این سازمان نیازمند تبیین و تحلیل برای جهانیان است.

وی افزود: اگر مسئولان با تفکر و روحیه بسیجی در عرصه های مختلف عمل کنند می توانند تحولات عظیمی در سطح مدیریت کشور ایجاد کرده و موجب افزایش رضایت مردم می شوند.

فرماندار شهرستان بیرجند وجود تفکر بسیجی را عامل ارتقا کشور در عرصه های مختلف عنوان کرد و گفت: بسیج بهترین اسوه در زمینه مدیریتی کشور است.

قاسم زاده نداف تصریح کرد: مسئولان باید توجه عمده ای به اقشار بسیجی داشته باشند زیرا غفلت از بسیج و بسیجی طبق فرموده امام خمینی(ره) آتش دوزخ را به دنبال دارد.

وی با بیان این که مردم و مسئولان باید حداکثر بهره برداری را از ایام محرم داشته باشند، گفت: هماهنگ کردن هیئت های مذهبی با فرمانداری ها موجب افزایش امنیت و کیفیت عزاداری ها در ایام ماه محرم می شود.

قاسم زداه نداف با بیان این که شرکت در انتخابات از تکالیف وحقوق مردم است، ادامه داد: مردم باید به این تکلیف شرعی خود عمل کنند و مسئولان نیز باید زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنند.

وی هدایتگری علما را از مهم ترین عوامل برگزاری یک انتخابات سالم در استان عنوان کرد.

فرماندار شهرستان بیرجند یادآورشد: پرداخت بدهی های شهرداری بیرجند و رسیدگی به وضعیت معابر و گاز رسانی به روستاهای رحیم آباد و اکبریه شهرستان بیرجند از اولویت های مسئولان شهرستان بیرجند تا پایان ماه آینده است.