قرارداد طرح توسعه میدان نفتی رشادت امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد حفاری 30 حلقه چاه طرح توسعه میدان نفتی رشادت در خلیج فارس به ارزش تقریبی 264 میلیون یورو به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران واگذار شد.

بر این اساس نظارت بر اجرای عملیات حفاری، تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز و همچنین ارائه خدمات فنی برای حفاری 30 حلقه چاه تولیدی و تزریقی افقی در میدان نفتی رشادت شرح کار اصلی تاسیسات دریایی در نخستین پروژه بالادستی‌ این مجموعه است.

در همین حال غلامعباس جوکار معاون شرکت تاسیسات دریایی با تاکید بر اینکه با وجود رقبای قدرتمندی همچون شرکت ملی حفاری، مجموعه تاسیسات دریایی قرارداد حفاری طرح توسعه میدان رشادت را در اختیار گرفته است، گفت: زمان اجرای این طرح نفتی 44 ماهه بوده که مدیریت، مهندسی و نظارت بر اجرای عملیات حفاری،‌ تامین کلیه مواد و تجهیزات بخشهای مختلف این پروژه حفاری را تشکیل می دهند.

به گزارش مهر، شرکت نفت فلات قاره ایران افزایش روزانه 40 هزار بشکه ای در روز تولید نفت از میدان رشادت را تا پایان سالجاری در دستور کار قرار داده است.

در حال حاضر ساخت بزرگترین و سنگین‌ترین سازه نفتی منطقه خلیج‌فارس در قالب طرح توسعه میدان رشادت به پایان رسیده است، ضمن آنکه جکت این میدان نفتی برای نصب در خلیج‌فارس به دریا منتقل شده است و به زودی نصب و راه‌اندازی این سازه غول‌پیکر آغاز می‌شود.



همچنین پیش‌بینی می‌شود سایر سازه‌های فراساحلی این طرح نفتی در ادامه سالجاری و اواسط سال 1391 در خلیج‌فارس نصب و راه‌اندازی شود.

میدان نفتی رشادت (رستم) در سـال 1345 (1965میلادی) در فـاصـله 110 کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان در آبهای خلیج فارس کشف شد و شرکت نفت ایران و ایتالیا (IMINICO) توسعه این میدان را آغاز کرد.

گفتنی است، این میدان نفتی در فاصله 108 کیلومتری جزیره لاوان در خلیج فارس قرار گرفته است.