آموزش مهندسان باید بر معیارهای پایدار استوار باشد

حمید رضا صفوی در گفتگو با مهر افزود: آموزش مهندسان آگاه به چالشهای امروز، فرصتهای آینده و دانش روز نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع ایفا می‌کند.

صفوی ادامه داد: آموزش مهندسان یکی از ارکان سیاستهای توسعه علمی کشورها محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: آموزش مهندسان مبتنی بر معیارهای پایداری می‌تواند متضمن عملکرد صحیح فناوری‌های نوین شود.

رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: آموزش مهندسی با تاکید بر هدایت دانشجویان به پرورش توانایی‌ها و فراگیری مهارتهای مناسب بر روان‌سازی فرایند یادگیری، موفقیت در برنامه‌های درسی و تخصصی و داشتن عملکردی مفید در محیط کاری تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: در این ارتباط لزوم همفکری صاحب‌نظران و متخصصان در عرصه‌های جهانی و ملی امری اجتناب ناپذیر است.

رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: به این منظور نخستین کنفرانس آموزشی مهندسی در اردیبهشت ماه سال 88 توسط پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و با همکاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

صفوی اضافه کرد: به دنبال برگزاری موفق این کنفرانس دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سازمان‌های حامی اقدام به برگزاری دومین کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به آینده طی دو روز متوالی کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون 104 مقاله از سراسر کشور در این زمینه دریافت شده است، بیان داشت: از این تعداد، 38 مقاله به صورت ارائه شفاهی و 17 مقاله به شکل پوستر از طرف کمیته علمی کنفرانس برگزیده شده است.

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در این کنفرانس سه میزگرد تخصصی بر محورهای موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران و نقش انجمن‌های علمی درآن، قابلیت‌های مورد انتظار از مهندسان در سطح ملی و بین‌المللی و نحوه ارتقا از وضعیت موجود به آینده، چالشهای آموزش مهندسی در ایران و منطقه و رابطه آموزش و اشتغال در آموزش مهندسی تشکیل می‌شود.

صفوی ادامه داد: پیشرفت شتابان علوم و فناوری در طی نیم قرن گذشته تاکنون سبب شده نظام‌های سنتی آموزش در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی نیز دچار دگرگونی‌های شگرفی شود.

وی اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، آموزشهای مجازی، ایجاد دوره‌های بازآموزی، نیازهای جدید و پویای صنعت از دانشگاه‌ها و سرعت بالای پردازنده‌های کامپیوتری و دسترسی به اینترنت با سرعت بالا سبب شده چشم‌اندازهای وسیعی در آموزش مهندسی در سطح جهانی و از جمله ایران شکل بگیرد.

رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این تغییرات سریع و شگرفت دارای دو روی متضاد فرصت‌ها و چالش‌ها است همان‌گونه که در بسیاری از موارد این تغییر سبب ناپایداری در روند زندگی بشر شده است.