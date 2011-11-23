دسترسی گردش ژاپنی ها در ایران فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور کوپر در جشنواره ساخت و مدیریت برند در گردشگری که امروز چهارشنبه در مرکز همایش های تالار وزارت کشور برگزار شد، گفت: محصول و برند ایران 2 هزار و 500 ساله است و در همه جای دنیا فرش با نام ایرانی گره خورده است بنابراین پیام برند در معرض دید بودن است.

وی افزود: وجهه ای که یک توریست از مقصد دارد بسیار مهم است و این تصویر انگیزه اش را برای سفر ایجاد می کند.

کوپربیان کرد: همچنین برند به گردشگری و مهماندار کمک می کند که بتواند وجهه اجتماعی را ایجاد کند.

وی تصریح کرد: برندها را در همه جای دنیا می توان مشاهده کرد و نشان دهنده کیفیت محصولات هستند.

کوپر گفت: وقتی زیرساخت ها به خوبی ایجاد شده باشد محصولی دارید که می توانید آن را به فروش برسانید در این بین دولت ها نیز ارائه کننده زیرساخت ها هستند اما شاید قوانین و مقرراتی که ایجاد می کنند را دوست نداشته باشید.

دومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری روزهای دوم و سوم آذرماه با حضور جمعی از فعالان گردشگری ، اساتید دانشگاهی، شرکت های خصوصی فعال و اساتید گردشگری کشورهای خارجی برگزار می شود.

همچنین در روز سوم آذرماه مراسم اختتامیه این جشنواره با سخنرانی دکتر اریک تیترسن مشاور سازمان جهانی جهانگردی برگزار می شود و از شرکت ها و سازمان های مطرح در زمینه ساخت برند گردشگری تجلیل به عمل می آید.