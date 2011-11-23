98 درصد دانش آموزان بازمانده از تحصیل تحت پوشش قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی با معاونان آموزش ابتدایی مناطق 24 گانه آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه با اجرای طرح شناسایی، جذب و نگهداری کودکان بازمانده از تحصیل تا کنون 98 درصد تحت پوشش تحصیلی قرار گرفته اند، افزود: با گذشت 11 ماه از اجرای این طرح که رده سنی شش تا 9 سال مقطع ابتدائی را در بر می گیرد، تا کنون 98 درصد دانش اموزان بازمانده از تحصیل شناسائی و از این تعداد هم 98 درصد تحت پوشش تحصیلی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه طرح شناسائی جذب و نگهدار ی کودکان بازمانده از تحصیل به دنبال تاکید مقام معظم رهبری طی دی ماه سال گذشته مبنی بر ریشه کن کردن بیسوادی در اولویت برنامه های وزارت آموزش و پرورش، اجرا می شود، اظهار داشت: امیدواریم پوشش تحصیلی این کودکان تا پایان امسال به 100 درصد برسد.

وی کیفیت بخشی به برنامه ها با هدف تقویت هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی، تقویت و ارتقاء سطح کیفی جشنواره جابر بن حیان و برنامه قرآن پژوهی با هدف بالابردن قدرت پژوهش محوری دانش آموزان مهمترین برنامه ها در قالب اجرای این طرح دانست و با اشاره به اجرای طرح ملی نهضت قرآن کریم در مدارس بیان داشت: مهمترین هدف امسال حفظ جزء 30 قرآن توسط دانش آموزان کشور است.

اجرای طرح افزایش دوره آموزش ابتدایی به شش سال از سال تحصیلی آینده



معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت آموزش ابتدایی در کسب مهارت های زندگی و لزوم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این دوره گفت: طرح افزایش دوره آموزش ابتدایی به شش سال از سال تحصیلی آینده اجرایی می شود.

قربان افزود: تقویت روحیه ایرانی اسلامی یکی از اصول برنامه ریزی شده آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه بوده که این امر در مدارس ابتدایی در سرلوحه امور قرار داشته و این معاونت جهت پایش برنامه پنج ساله و بهبود فعالیت های آموزش و پرورش در حوزه ابتدایی برنامه ریزی کرده است.

ولی سمرقندی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این نشست بر تقویت زیرساخت ها و فضاهای آموزشی استان تاکید کرد و گفت: توجه به این موضوع شکوفایی مدارس و توانمندی دانش آموزان را در پی دارد.