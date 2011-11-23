بیشترین ضرر تحریم بانک مرکزی ایران متوجه خود آمریکاست

علی اکبر شعبانی فرد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اتهام پولشویی آمریکا به ایران ناشی از ضعف دولت آمریکا در برابر ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم های بزرگ و کوچکی است که طی یک سال و نیم گذشته این کشور به اتفاق هم پیمانانش علیه ایران اعمال کرده است.

وی با بیان این که اتهام پول شویی به کشوری که خود نسبت به تصویب مفاد قانونی مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی اش اقدام کرده حرفی بیهوده و حرکتی بی نتیجه خواهد بود افزود: ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در کشور جز کنوانسیون های بین المللی دراین بخش درآمده است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی که از جمله کشورهای ضربه دیده از تروریست و پولشویی است چه طور می تواند دست به چنین کاری حتی علیه دشمنان خود بزند؟

استاندار مرکزی افزود: ملت ایران توانست با تدبیر رهبر خود و رئیس دولت محکم و استوار در برابر تحریم های دشمنان نظام طی یک سال و نیم گذشته که از سخت ترین نوع تحریم ها بعد از جنگ جهانی دوم علیه یک کشور بوده دشمنان را ناامید و آنها را حاضر به چنگ زدن به هر فکر سست و بی اساسی کنند.

شعبانی فرد خطاب به دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: مارکسیسم و نظام سرمایه داری در برابر قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه مبانی اسلامی شکل گرفته هرگز به جایی نمی رسند چرا که اسلام همواره پیروز خواهد بود.