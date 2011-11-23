مجید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی یک سال و نیم گذشته تاکنون بیش از 50 اختراع از دانشجویان علمی و کاربردی اصفهان ثبت شده که ثبت این میزان اختراع با افقی که مسئولان علمی و کاربردی اصفهان در نظر گرفتند، فاصله دارد.
وی بیان داشت: یکی از دلایل کم بودن میزان اختراعات در دانشگاههای علمی و کاربردی، نبود حمایتهای مالی دولت است که میتوان در این امر موثر باشد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد اصفهان تصریح کرد: ثبت اختراع دانشگاه علمی و کاربردی در طول یکسال و نیم کم است.
وی بیان داشت: وجود دانشگاههای علمی و کاربردی در کشور از دهه 70 احساس نیاز شد که در حال حاضر بیش از 700 تا از این دانشگاهها فعال است.
رفیعی با اشاره به اینکه دانشگاههای علمی و کاربردی همیشه به سوی صنایع دست دراز کردند واین صنایع هستند که دست این دانشگاهها را برای همکاری بفشارند، ادامه داد: صنایع باید محورهای که نیاز به تحقیقات دانشگاهی است به آنها اطلاع بدهند، تا مسئولان دانشگاهی با عنایت به این مسائل تحقیقات خود را جهتبدهند.
وی افزود: ضعف در تجاریسازی تولیدات علمی تنها به دانشگاه یا دولت و صنایع بازنمیگردد و به تمام این ارگانها مربوط است.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد اصفهان گفت: وجود قوانین دست و پا گیر که برای ثبت اختراعات وجود دارد مخترعان را بعد از مدتی خسته میکند و مانع به نتیجه رساندن طرحهای پژوهشی میشود.
وی ادامه داد: نزدیک به 60 تا 65 درصد از دانشجویانی که جذب دانشگاههای علمی و کاربردی شدند، وارد عرصه بازار کار شدند و این افراد جدا از شاغلینی هستند که از طریق پودمانی جذب دانشگاه شدند.
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