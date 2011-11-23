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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

داننده خبر داد:

آماده سازی کتاب های خطی در فضای مجازی

آماده سازی کتاب های خطی در فضای مجازی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی از آماده سازی کتاب های خطی در فضای مجازی در راستای افزایش دسترسی محققان و پژوهشگران به منابع نفیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده در همایش تجلیل خادمان کتاب و کتابخوانی افزود: بحث آماده سازی کتاب های خطی در فضای مجازی برای استفاده محققان، مولفان و سایر علاقه مندان از سرفصل های کاری اداره فرهنگ و ارشاد در باب کتاب و کتابخوانی است.

وی با اشاره به صدور مجوز 800 عنوان کتاب در سال گذشته، افزود: امیدواریم تا پایان برنامه پنجم مجور بیش از یکهزار عنوان کتاب صادر شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود  از توزیع رایگان 600 میلیون تومان کتاب رایگان به گروه های هدف خبر داد.

وی حمایت از چاپ دیوان شعری تالیف شده در 100 سال اخیر، برگزاری نمایشگاه کتاب و عرضه کتاب در فضای های عمومی را از برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد برشمرد.

داننده با اشاره به ضرورت دسترسی آسان به کتاب، فعالیت کتابداران را به لحاظ ارتباط منطقی و انسانی با جامعه شایسته تقدیر دانست.

کد مطلب 1467642

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