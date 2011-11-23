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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

درکی عنوان کرد:

750 دانش آموز کرجی در مسابقات علمی به مراحل کشوری راه یافتند

750 دانش آموز کرجی در مسابقات علمی به مراحل کشوری راه یافتند

کرج - خبرگزاری مهر، مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج گفت: بالغ بر 3 هزارنفر از دانش آموز ناحیه 4 کرج در مسابقات علمی، فرهنگی به مرحله استانی و 750 نفر از آنها به مراحل کشوری راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان درکی در همایش تجلیل از نخبگان برتر علمی، فرهنگی که ظهر چهارشنبه و با حضور معاونت پرورشی و تربیتی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج ، دانش آموزان را بسیجیان جبهه علم و فناوری و تلاش آنها در جهت علم آموزی و پرورش استعداد های خود و همچنین همت مدیران و معلمان فرهنگی را جهاد علمی برشمرد.

درکی گفت: در سال گذشته  حدود 92 هزار محصل در ناحیه 4 آموزش  و پرورش شهرستان کرج داشتیم که از این تعداد حدود 10 هزار نفر آنها در مسابقات مختلف علمی و فرهنگی حضور یافته و 3 هزار نفر به مرحله استانی  و 750 نفر به مرحله کشوری  راه یافتند.

وی کسب مقامات متعدد در زمینه های علمی، آموزشی،  ورزشی و قرآنی و همچنین اخذ مقامات متعدد در المپیاد های علمی توسط دانش آموزان کرجی را نشان از توجه زیاد دانش آموزان به مقوله خودباوری و رشد شخصیت درونی و استعدادهای خود دانست و اظهار امیدواری کرد  مدیران و مسئولان آموزشی بتوانند بسترهای مناسب برای فعالیت های بیشتر دانش آموزان در استان را فراهم کنند.

  

کد مطلب 1467643

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