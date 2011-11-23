750 دانش آموز کرجی در مسابقات علمی به مراحل کشوری راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان درکی در همایش تجلیل از نخبگان برتر علمی، فرهنگی که ظهر چهارشنبه و با حضور معاونت پرورشی و تربیتی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج ، دانش آموزان را بسیجیان جبهه علم و فناوری و تلاش آنها در جهت علم آموزی و پرورش استعداد های خود و همچنین همت مدیران و معلمان فرهنگی را جهاد علمی برشمرد.

درکی گفت: در سال گذشته حدود 92 هزار محصل در ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرستان کرج داشتیم که از این تعداد حدود 10 هزار نفر آنها در مسابقات مختلف علمی و فرهنگی حضور یافته و 3 هزار نفر به مرحله استانی و 750 نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

وی کسب مقامات متعدد در زمینه های علمی، آموزشی، ورزشی و قرآنی و همچنین اخذ مقامات متعدد در المپیاد های علمی توسط دانش آموزان کرجی را نشان از توجه زیاد دانش آموزان به مقوله خودباوری و رشد شخصیت درونی و استعدادهای خود دانست و اظهار امیدواری کرد مدیران و مسئولان آموزشی بتوانند بسترهای مناسب برای فعالیت های بیشتر دانش آموزان در استان را فراهم کنند.