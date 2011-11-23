انتقال 6500 میلیون لیتر نفت خام و فرآورده های نفتی در منطقه شمالغرب

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت سربازی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان، 3 هزار و 276 میلیون لیتر مربوط به حمل فرآورده های نفتی و 3 هزار و 226 میلیون لیتر مربوط به نفت خام بوده است.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت، 278 میلیون لیتر نفت گاز به نیروگاههای سبلان اردبیل و ارومیه تحویل داده شده است.

معاون عملیاتی منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شمالغرب، با اشاره به انواع فرآورده های حمل افزود: این فرآورده ها شامل هزار و 738 میلیون لیتر نفت گاز، 542 میلیون لیتر نفت سفید، 933 میلیون لیتر بنزین موتور، 25 میلیون لیتر نفت جت و 38 میلیون لیتر نفتا بوده است.

سربازی یادآور شد: حوزه عملیاتی منطقه شمالغرب شامل 1750 کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی استان های زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی اردبیل و نیروگاه های سبلان اردبیل و ارومیه است.

وی افزود: خط انتقال 16 اینچ نفت خام به طول 531 کیلومتر با ظرفیت 115 هزار بشکه در روز خوراک پالایشگاه تبریز را تأمین می کند و خطوط انتقال فرآورده 14 ، 12 ، 10 و 8 اینچ در مجموع به طول 1219 کیلومتر و ظرفیت 137 هزار بشکه در روز تامین فرآورده های نفتی مناطق و نواحی پخش زنجان، میانه، تبریز، مراغه، میاندوآب، سراب، اردبیل، نیروگاه ارومیه و سبلان اردبیل و قسمتی از خوراک پتروشیمی تبریز را بر عهده دارند.

