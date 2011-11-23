اجرای عملیات گودبرداری در فصل بارندگی با توجه بیشتری صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله کیان با بیان این مطلب، مالکان ساختمان هایی که قصد انجام فعالیت های ساخت و ساز دارند را ملزم به رعایت موارد ایمنی در خصوص ساختمان سازی دانست و افزود: رعایت استاندارهای لازم در ساخت و ساز به ویژه در فصل زمستان از سوی مالکان امری ضروری است.

وی هماهنگی با مهندسان ناظر و بهره گیری از نحوه صحیح انجام این عملیات را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: اشراف مهندسان ناظر بر امور ساختمان سازی نقش بسزایی در جلوگیری از خطرات احتمالی عملیات ساخت و ساز ایفا می کند.

این مسئول با بیان اینکه، عملیات گود برداری بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم صورت می گیرد عنوان کرد: گود برداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود که در طبقات پایین تر از کف طبیعی زمین ساخته می شوند.

کیان، ایجاد موتور خانه ها، انبارها و پارکینگ ها را از جمله مواردی ذکر کرد که برای اجرای آن نیاز به انجام گودبرداری است.

وی در نظر داشتن امنیت جانی شهروندان را مهم ارزیابی و تاکید کرد: توجه به این مهم باید در دستور کار عوامل اجرایی ساختمان ساز اعم از مالک و مهندس ناظر ساختمان قرار گیرد.

مدیر بحران شهرداری کرج با بیان اینکه، ساختمان سازی در حال حاضر در همه مناطق تحت پوشش شهرداری کرج انجام می گیرد، افزود: در این زمینه به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از ریزش ساختمانهای مجاور، مالکان باید نسبت به ایمن سازی محل گودبرداری ساختمان خود اقدام کنند.

کیان تاکید کرد: در صورت عدم توجه به مسائل ایمنی و بروز مشکلات طبق قانون مالک و مهندس ناظر باید جوابگو باشد.







