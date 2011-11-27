"هفت" یک میلیارد خسارت به ما زد

محمود دینی مدیر شبکه "پرشین تی وی" که حدود سه ماه است با تعطیلی مواجه شده، درباره پیگیریهایش برای آگاهی از چرایی این اتفاق و رفع پلمپ به خبرنگار مهر گفت: پرشین تیوی، آی سی سی و شبکه ایرانیان سه شبکهای هستند که مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردهاند. مجوز شبکه آی سی سی از طرف اداره رسانههای خارجی ابطال شد و دفتر شبکه ما نیز بعد از زمانی که برنامه "هفت" به موضوع شبکههای ماهوارهای پرداخت، اواخر شهریور پلمپ شد.
وی افزود: ما از وزارت ارشاد درخواست مجوز تاسیس تلویزیون ماهوارهای در خارج از کشور را داشتیم و مجوز فعالیت ما از سوی معاونت مطبوعات و اداره رسانههای خارجی به ما داده شده بود. با وجود اینکه شرط و شروط خاصی برای کار به ما اعلام نشده بود و ما نیز خودمان طبق ضوابط حرکت میکردیم، موضوع برنامه هفت باعث شد شبکهمان بیدلیل پلمپ شود.
دینی تصریح کرد: هفت قرار است به مسائل سینما بپردازد اما به برنامه سیاسی یک طرفهای تبدیل شده که زیان آن به ما نیز رسیده است. میتوانید از هر تهیهکنندهای سئوال کنید. شبکه پرشین تی وی هیچ وقت فیلمی را بدون اجازه پخش نکرد و تنها چند فیلم را من از داریوش بابائیان گرفته بودم که همان شب در برنامه، هم من و هم بابائیان روی خط آمدیم و در این باره توضیح دادیم.
مدیر شبکه پرشین تی وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت شبکه به قوت خود باقی است، اظهار کرد: متاسفانه صبح روز بعد از برنامه اداره اماکن عمومی ناجا دفتر ما که حدود 20 سال است تولید فیلم میکند را بدون هیچگونه ابلاغ و تذکر پلمپ کرد و این شرایط تاکنون ادامه داشته است.
وی با بیان اینکه تمام تشکیلات این تلویزیون در اروپا است، ادامه داد: ما به معاونت سینمایی و مطبوعاتی نامه زدهایم، اما تاکنون هیچ کس پاسخگو نبوده است. در حالی که تلویزیونهای غیرمجاز کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند؛ ولی پرشین تی وی که در چارچوب وزارت ارشاد قانونمندانه حرکت میکرد چنین مشکلی پیدا کرده است.
دینی تصریح کرد: در مدت این دو ماه بالغ بر یک میلیارد خسارت به ما وارد شده است و علاوه بر آن فعالیتهای دفتر ما که موسسه فرهنگی یاسین فیلم نام دارد نیز متوقف شده است. اما تعجب میکنم که چطور به هیچ یک از نامههای ما پاسخی داده نمیشود. در حالی که بچههای پخش و تولید کنندههای ما در اثر این اتفاق بیخبر، بیکار شدهاند.
وی با اشاره به عذرخواهی فریدون جیرانی در برنامه بعدی "هفت" از مدیریت شبکه پرشین تی وی یادآور شد: این عذرخواهی دردی از ما دوا نکرد و شبکههای غیرمجاز با آگهیهای غیر استاندارد خود با وجود وضعیت ما به راحتی فعالیت میکنند. در حالی که قطع کردن شبکههای مبتذل مثل آب خوردن است.
مدیر شبکه پرشین تیوی با اشاره به برخورد انسان دوستانه در کمال ادب و احترام دوستان در اداره اماکن ناجا که دو ماه است آنها را بلاتکلیف نگه داشتهاند، افزود: برای هر برنامه تولیدی لااقل 24 نفر درگیر بودند و جالب اینکه این برنامهها به پخش هم نرسیدند. این درحالی است که ما با مجوز قانونی فعالیت میکردیم و خطا و خلافی نیز نداشتیم.
برنامه "هفت" در تاریخ 18 شهریور به معضل پخش فیلمهای سینمایی از شبکههای ماهوارهای پرداخت که در انتهای برنامه از طرف وزارت ارشاد اعلام شد مجوز فعالیت سه شبکه تلویزیونی ماهوارهای لغو شده و هیچ شبکهای حق ندارد فیلمهای ایرانی را نمایش دهد.
نظر شما