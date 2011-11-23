به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا صادقی بیان داشت: با مساعدت حجتالاسلام مشکوة ساخت و ساز ساختمان جدید مدرسهعلمیه مشکوة خمینیشهر در حال پیگیری است.
وی به کمبود امکانات کتابخانهای در مدرسه علمیه مشکوه خمینیشهر اشاره کرد و افزود: کتابهایی از سوی مدیریت مدرسه خریداری شده و در اختیار طلاب قرار گرفته اما نیازهای ما در این بخش هنوز برطرف نشده است.
مدیر مدرسه علمیه مشکوة خمینیشهر با اشاره به احداث ساختمان جدید این مدرسه علمیه ادامه داد: با مساعدت حجتالاسلام مشکوة، مؤسس مدرسه علمیه خمینیشهر ساخت و ساز این مجموعه در حال پیگیری است.
وی با ابراز امیدواری از راهاندازی و بهره برداری این ساختمان افزود: برنامههای جنبی و فرهنگی، از جمله اردوهای درون استانی و برپایی استخر و سالن فوتسال نیز از دیگر اقدامات این مدرسه در راستای تقویت روحیه طلاب از دیگر برنامههای این مدرسه است.
وی با بیان اینکه طلاب این مدرسه در پایههای اول و دوم در حال تحصیل هستند و کلاسها به صورت منظم در صبح و بعدازظهر برگزار میشود، اظهار داشت:30 طلبه در این حوزه علمیه مشغول به تحصیل هستند.
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