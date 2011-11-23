تلفات حوادث رانندگی در استان مرکزی 29.5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از کل متوفیات حوادث رانندگی هفت ماهه امسال این استان 306 نفر مرد و 91 نفر زن بودند.

همچنین از کل حوادث رانندگی منجر به فوت استان مرکزی در این مدت، 308 مورد در جاده های برون شهری، 60 مورد درون شهری، 29 مورد جاده های روستایی ثبت شده است.

در حوادث رانندگی هفت ماهه استان مرکزی چهار هزار222 نفر مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد کاهش یافت.

بر این اساس در مهرماه امسال 84 نفر در حوادث رانندگی استان جان باختند که نسبت به مهر سال قبل که تعداد فوتی ها 68 نفر بود، 23.5 درصد افزایش دارد و تعداد مصدومان ارجاعی حوادث رانندگی این استان نیز663 نفر ثبت شده است.