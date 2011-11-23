برگزاری سمپوزیوم دوم مجسمه سازی کرمان در هاله ای از ابهام قرار دارد

شهریار رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آثار بسیار نفیسی در سمپوزیوم اول مجسمه سازی در کرمان تولید شد، اظهار داشت: در زمان برگزاری سمپوزیوم سال گذشته مقرر شد تا این رویداد هنری سالانه در کرمان برگزار شود.

وی ادامه داد: اما تاکنون زمان قطعی برگزاری آن مشخص نشده است.

این هنرمند مجسمه ساز با اشاره به زمان مقرر شده برای این سمپوزیوم در نیمه اول مهرماه، افزود: اما در آن تاریخ، چون همزمان، سمپوزیوم مجسمه سازی تهران هم در حال برگزاری بود احتمال می رفت که از لحاظ خبری سمپوزیوم کرمان تحت الشعاع برنامه تهران قرار گیرد.

وی گفت: قرار بود در نیمه دوم آبان ماه جلسه ای با حضورمسئولین برگزار کننده تشکیل شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

رضایی اظهار داشت: من گمان می کنم سمپوزیوم دوم با تاخیر زیادی و یا حتی به جای سالانه، به صورت دو سالانه برگزار شود.