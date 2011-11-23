آخرین آمار تلفات اعتراضات/ استفاده از گاز سمی و کاهش 30 درصدی پروازها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در پی آغاز دور جدید درگیری ها و اعتراضات در مصر شمار پروازها در فرودگاه قاهره به میزان 25 تا 30 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر گفته می شود کارگران نگهداری و تعمیر هواپیما صبح امروز در پی استعفای دولت مصر به اعتصاب خود پایان دادند.

این در حالی است که طی ساعات گذشته نیز ورود خبرنگاران خارجی برای پوشش رویدادهای قاهره پس از انقلاب 25 ژانویه به مصر افزایش یافته است.

پایگاه خبری الیوم السابع نیز به نقل از منابع بیمارستانی مصر اعلام کرد که در جریان اعتراضات شب گذشته تاکنون 88 نفر از معترضین زخمی شده اند که 12 نفر از این افراد با گلوله پلاستیکی به ویژه اصابت این گلوله ها به سر و صورت و نیز گاز اشک آور زخمی شده اند.

در همین راستا "عادل العدوی" معاون وزیر بهداشت در امور طب بالینی اعلام کرد که از آغاز اعتراضات اخیر قاهره طی چند روز گذشته تاکنون 32 نفر کشته و 871 تن دیگر کشته شده اند.

از سوی دیگر خبرنگاران و معترضین اظهار داشته اند نیروهای امنیتی مصر شب گذشته برای متفرق کردن مردم و خالی کردن میدان التحریر، محل تجمع معترضین، از گاز سمی استفاده کردند که هزاران معترض را به ترک صحنه اعتراضات وادار کرد.

استشمام این گاز منجر شد بسیاری از معترضین به حال غش و ضعف فرو بروند. سوزش شدید و آبریزش بینی و اشک از جمله حالت هایی است که بر اثر استشمام این گاز پدید می آید.