60 هزار دانش آموز دختر تحت پوشش طرح آهن یاری قرار گرفتند

کلام اله صفری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش فقر آهن و افزایش بهره هوش دانش آموزان هدف از برگزاری این طرح است.

وی اضافه کرد: این طرح تا پایان مقطع متوسطه به مدت 16 هفته در هر سال با مصرف یک قرص طی هفته در مدارس استان اردبیل اجرا خواهد شد.

معاون آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این طرح همزمان با سراسر کشور در مدارس استان اردبیل آغاز شده است، بر لزوم توجه مدیران مدارس به اجرای دقیق این طرح تاکید کرد.

وی با اشاره به ارزش و شاخص این ماده حیاتی در بدن و جهش و رشد سریع نوجوانان بویژه در قشر دختران، آهن را یکی از المانهای بسیار مهم دانست و یادآور شد: آهن مورد نیاز دانش آموزان دختر فقط با جذب غذا تأمین نمی شود.

صفری اجرای این طرح را در کاهش استرس و اضطراب در دانش آموزان و جبران فقر آهن بسیار اساسی ارزیابی کرد.

