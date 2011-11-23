به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ثبت نام شدگان این آزمون در مجموع 82545 نفر هستند که متقاضیان در رشتههای مهندسی 72130 نفر، در رشتههای کاردانی 7900 نفر و معماران تجربی 2515 نفر هستند که در این رابطه استان تهران با 13404 نفر آزمون داوطلب مهندسی، 893 نفر داوطلب کاردانی و 1152 نفر داوطلب معمار تجربی دارای بیشترین تعداد داوطلب هستند.
بر این اساس در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشتههای معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشهبرداری و ترافیک برگزار میشود.
همچنین آزمون حرفهای کاردانهای فنی ساختمان پایههای یک، دو و سه برای متقاضیان اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی در رشتههای معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشهبرداری و آزمون تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربی برگزار میشود.
گفتنی است آزمونهای ذکر شده در تاریخهای 3 و4 آذرماه سال جاری 82545 نفر داوطلب به طور هماهنگ و هم زمان در سراسر کشور برگزار میشود.
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