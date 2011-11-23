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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

حضور 82 هزار نفر در آزمون سراسری حرفه‌ای وزارت راه وشهرسازی

آزمون سراسری حرفه‌ای وزارت راه وشهرسازی با 82 هزار و 545 نفر داوطلب به طور هماهنگ و همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ثبت نام شدگان این آزمون در مجموع 82545  نفر هستند که متقاضیان در رشته‌های مهندسی 72130 نفر، در رشته‌های کاردانی 7900 نفر و معماران تجربی 2515 نفر هستند که در این رابطه استان تهران با 13404 نفر آزمون داوطلب مهندسی، 893 نفر داوطلب کاردانی و 1152 نفر داوطلب معمار تجربی دارای بیشترین تعداد داوطلب هستند.
 
بر این اساس در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک برگزار می‌شود.
 
همچنین آزمون حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان پایه‌های یک، دو و سه برای متقاضیان اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق و نقشه‌برداری و آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی برگزار می‌شود.
 
گفتنی است آزمون‌های ذکر شده در تاریخهای 3 و4 آذرماه سال جاری  82545 نفر داوطلب به طور هماهنگ و هم زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.
کد مطلب 1467660

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