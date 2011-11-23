قطع ارتباط مخابراتی روستاهای دهستان موگویی/اطلاعی از وضعیت اهالی نیست

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت بارش برف سنگین در شهرستان کوهرنگ در بارندگیهای اخیر راه ارتباطی 15 روستای دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ قطع شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ارتباط زمینی با روستاهای دهستان موگویی به خاطر بارش برف قطع شده، بیان داشت: به علت قطع بودن ارتباط مخابراتی سه روستای دهستان موگویی، اطلاعی از وضعیت اهالی این روستاها نداریم.

فرهادی نیاعنوان کرد: ارتباط تلفن ثابت و همراه در سه روستای خویه، آقا سید و سوه دهستان موگویی قطع است.

وی ادامه داد: سیستم موبایل در روستاهای چین، سال کوتاه و بیراهگان نیمه کاره است.

وی با اشاره به پایان یافتن بارندگیها در این استان در حال حاضر، اذعان داشت: شرکت مخابرات هرچه سریعتر باید نسبت به رفع قطعی تلفن اقدام کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نیرو از شرکت مخابرات برای رفع مشکل قطعی تلفن این روستاها اعزام شده، تصریح کرد: نیروهای اعزام شده تا کنون به خاطر بسته شدن جاده توسط برف و بوران شدید نتوانسته اند به این روستاها برسند و قطعی تلفن را برطرف کنند.

علیرضا فتحی با اشاره به اینکه دو بار تاکنون نیرو به این روستاها اعزام شده، بیان داشت: کولاک و بوران شدید تاکنون موجب نرسیدن نیروها به این روستاها شده است.

وی با اشاره به ادامه بارندگیهای در این استان تصریح کرد: قرار شد با پایان بارندگیها در صورتی که جاده آماده شد از طریق فرمانداری به ما اطلاع داده شود تا نیرو برای رفع قطعی تلفن های این روستاها اعزام کنیم.

وی با بیان اینکه از طرف فرمانداری کوهرنگ امروز به ما اطلاع داده شده که از طریق الیگودرز راه باز است و می توان نیرو فرستاد، تاکید کرد: قرار است شنبه در صورتی که جاده باز و مناسب باشد نیرو از طرف لرستان برای برطرف کردن قطعی تلفن این روستاها فرستاده شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: به محض اینکه جاده برای تردد میسر باشد ما در کمترین زمان نیرو می فرستیم که خرابی تلفن را برطرف کنند.