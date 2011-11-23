جنگ نرم با وجود بسیج به شکست ختم می شود/ اعلام برنامه های هفته بسیج یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر فتوحی صبح چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: امروز به رغم تلاش ‌های مذبوحانه دشمن برای حذف بسیج، تفکر بسیجی در ایران حاکم شده است.

وی با اشاره به توطئه‌ های دشمنان افزود: با حضور بسیج در صحنه‌ ها، توطئه ‌ها خنثی می ‌شود و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نیز احزابی که توسط دشمن مسلح شده ‌اند، توسط بسیج خنثی شده‌ اند.

فتوحی با اشاره به نقش بسیج در برهه‌ های مختلف و حساس انقلاب اسلامی از جمله دفاع مقدس اظهار داشت: در آن دوران نیز بسیج با دست خالی اما با ولایت‌ پذیری و اتحاد جنگ تحمیلی را در حالی ‌که دشمن از سلاحهای مختلف روز بهره ‌می ‌برد و حمایتهای ابرقدرتها را در کنار خود داشت، به پیروزی رساند و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک میهن به دست دشمنان بیفتد.

وی ادامه داد: امروز نیز در جنگ نرم دشمنان با حضور بسیج شکست خواهند خورد و همه نقشه ‌هایش نقش برآب خواهد شد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد همچنین اظهار داشت: دشمنان ما امروز با همه توان خود از دستگاه‌های هنری، تبلیغاتی و ... در جنگ نرم استفاده می‌کند و بسیج نیز در این راستا برنامه دارد و شبکه مجازی در استان راه‌ اندازی شده و صاحبان هنر و قلم آموزش‌ دیده ‌اند و در راستای مبارزه با جنگ نرم دشمن فعالیت‌ خواهند کرد.

فتوحی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج گفت: دیدار اعضای ستاد هفته بسیج سپاه الغدیر با استاندار و امام جمعه، برگزاری همایش سیاسی فرهنگیان، برگزاری نشست روشنگری، برگزاری شب خاطره، تقدیر از سربازان بسیجی نمونه، دیدار با خانواده معظم شهدا، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، برگزاری نمایشگاه هفته بسیج، برگزاری مسابقات قرآنی از بسیجیان حلقه ‌های صالحین و ... از جمله برنامه های هفته بسیج است.

وی برگزاری مسابقه دو و میدانی، مراسم تجلیل از فعالان عرصه بسیج سازندگی، نواختن زنگ بسیج در مدارس، تکریم سالمندان، همایش ائمه جماعات، نشست سیاسی پایگاه‌های بسیج طلاب خواهر، افتتاح پایگاه ‌های مقاومت بسیج محلات خواهران، برادران و کارگری و ... در مرکز استان و شهرستان‌ های استان یزد را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.

از 30 آبان تا ششم آذر به عنوان هفته بسیج تعیین و نامگذاری شده است.