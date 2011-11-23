نخبگان بسیجی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش جهادگران علم و فناوری بسیج، اظهار داشت: این همایش هر ساله دوم آذر ماه به منظور تجلیل از فعالان عرصه علم و فناوری حوزه بسیج برگزار می شود.

محمدرضا عبادی نیا به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: تجلیل از جهادگران علم و فناوری، شناسایی و معرفی برترین های حوزه و بررسی مشکلات اقشار مختلف بسیج از جمله بسیج اساتید، دانشجویی و مهندسین از اهداف این همایش است.

وی با اشاره به رسالت بسیج در حوزه های اجتماعی کشور، اظهار داشت: گستره فعالیت بسیج برای آحاد مردم جامعه بویژه نسل جوان باید تبیین و نهادینه شود.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بر برگزاری همایش ها و برنامه های فرهنگی برای آشنایی بیشتر جوانان با فعالیت های بسیج در طول سال تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری این برنامه ها برای معرفی فعالیت های بسیج و گرایش جوانان به سمت بسیج موثر خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه جوانان باید به سمت بسیج هدایت شوند، گفت: برنامه ریزی درازمدت برای حضور دو قشر طلبه و دانشجو در برنامه های بسیج باید فرهنگ سازی شود.

سرهنگ علی قاسمی با بیان اینکه اهداف بسیج باید برای نسل جوان بازگو شود، عنوان کرد: تبیین نقش و جایگاه بسیجیان در کسب دستاوردهای دوران هشت سال دفاع مقدس و انتقال آن به آحاد جامعه ضروری است.

در پایان این مراسم از 23 نفر از دانش آموزان حائز رتبه های زیر 100 کنکور سراسری 90 و 10 نفر از اقشار مختلف بسیجی از جمله بسیج اساتید، دانشجویی و مهندسین تجلیل شد.