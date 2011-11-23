پارکهای علم و فناوری پایگاه ارتقای بشر از نظر ذهنی است

به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس سنز ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی پارکهای علم و فناوری اظهار داشت: خلاقیت باید به حوزه علم و فناوری به صورت ملموستری وارد شود.
وی بیان داشت: نگاه صرف اقتصادی نباید به پارکهای علم و فناوری داشت زیرا که جنبه علمی آن جایگاه ویژهای به پارکها بخشیده است.
دبیرکل انجمن بینالمللی پارکهای علمی ادامه داد: پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به دلیل برخورداری از خلاقیت و فنسالاری به جوامع بشری در توسعه اقتصاد کمک بسیاری می کند.
وی با بیان اینکه به این پارکها نباید فقط به دید یک کار اقتصادی نگاه کرد، اظهار داشت: اگر پارکهای فناوری فقط جنبه اقتصادی داشت از این اهمیت برخوردار نبود.
سنز تصریح کرد: پارکهای علم وفناوری زمینهساز پایگاهی است که بشر را از نظر فنی، ذهنی و معنوی ارتقا میدهد.
وی برگزاری چنین همایشهایی را در حرکت جوامع بشری به سمت اقتصاد دانش بنیان ضروری دانست و گفت: ما برای آموزش در این همایش حضور یافتهایم و باید از تجربیات یکدیگر بیاموزیم.
مدیر انجمن پارکهای علمی آسیا( ASPA) نیز در این آیین گفت: در قرن 21 شاهد تغییرات زیادی در بخش علم و فناوری هستیم به طوریکه حتی در حوزه های سیاسی نیز نفوذ کرده است.
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