برگزاری طرح معرفت ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، مخاطبان طرح معرفت تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه (آموزشی و پژوهشی) با اولویت اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام و حائز شرایط ارتقای مرتبه علمی بر اساس آیین نامه ارتقاء هستند.

زمان برگزاری طرح روزهای پنجشنبه شامل 64 ساعت کلاس و کارگاه آموزشی است و کسب گواهینامه علمی با ذکر امتیاز فرهنگی مذکور در آیین نامه ارتقاء منوط به شرکت کامل و مؤثر اعضای هیئت علمی در برنامه های آموزشی و فرهنگی است.

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، می توانند برای ثبت نام با ورود به سامانه سمات از دوره آموزشی مذکور نیز مطلع شوند.

مسئولیت اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی در خصوص برگزاری این دوره آموزشی به عهده رؤسا و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی، مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها است.