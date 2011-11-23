فرمانده جدید دریابانی هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید دریابانی استان هرمزگان بعد از ظهر چهارشنبه با حضور سردار حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی کشور و سایر مسئولان استان هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سرهنگ الیاس راستین فرمانده سابق دریابانی هرمزگان تقدیر و حکم سرهنگ محمد ایزدی به عنوان فرمانده جدید دریابانی هرمزگان به وی اعطا شد.

سرهنگ الیاس راستین فرمانده سابق دریابانی هرمزگان سابقه 10 سال حضور در کمیته انقلاب اسلامی و 20 سال حضور در نیروی انتظامی را در کارنامه دارد. وی 22 ماه به عنوان فرمانده دریابانی هرمزگان فعالیت کرد.

سرهنگ محمد ایزدی فرمانده جدید دریابانی هرمزگان دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا است و سابقه حضور در نیروهای انتظامی و مرزبانی منطقه غرب کشور را در کارنامه دارد. آخرین مسئولیت وی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بوده است.