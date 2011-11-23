پرداخت 15 درصد بدهی بازیکنان/ تیم والیبال کرمان به آرامش نسبی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از یک هفته از انتشار گزارش خبرگزاری مهر در خصوص وضعیت مالی بازیکنان تیم والیبال کرمان و عدم نتیجه گیری این تیم در لیگ برتر والیبال کشور این هفته 15درصد از قرارداد بازیکنان تیم به حساب آنان واریز شد البته نباید از شکایت بازیکنان تیم به تربیت بدنی جهت حل توجه به وضعیت کلی تیم غافل بود.

طی هفته گذشته جلسات متعددی در هیئت والیبال و یا تربیت بدنی استان برگزار شد که در نهایت مقرر شد با نامه نگاری های انجام شده مبلغ قرارداد بازیکنان پرداخت شود تا با آرامش بیشتر به کار خود ادامه دهند.

گزارش مهر مسئولان تیم والیبال کرمان را بیدار کرد

ناصر شهنازی، سرمربی تیم کرمان با اشاره به اینکه گزارش خبرگزاری مهر با انتشار به موقع خود تلنگری به مسئولین زد، برگشت آرامش به تیم را حایزاهمیت دانسته و گفت: بعد از تعطیلی بازیهای لیگ، بازیکنان تیم را 10روز به استراحت فرستادیم چرا که با توجه به روحیه بدی که پیدا کرده بودند این 10روز تعطیلی روحیه آنها را برای ادامه کار بهتر کرد.

وی افزود: از چهارشنبه گذشته تمرینات تیم را به صورت منظم آغاز کردیم و خوشبختانه مسئولین هیئت نیز در جلسه ای که هفته گذشته داشتیم قول مساعدت دادند تا جایی که امکان دارد نیازهای تیم از جمله قراردادن سرپرست و پزشک در کنار تیم را برطرف کنند.

وی یادآورشد: اگر شرایط قبلی بر تیم حکمفرما بود مطمئنا اعتبار تیمی که سال قبل ششم لیگ شد زیر سوال می رفت که خوشبختانه اوضاع آرام شد.

سرمربی تیم والیبال کرمان اظهار داشت: در برنامه تعطیلی خود تا 20آذر در نظر داریم با برگزاری چهار دیدار تدارکاتی تیم را از لحاظ فنی ارتقا ببخشیم.

شهنازی ادامه داد: شخصا با توجه به اعتباری که در کشور دارم حتی اگر مشکلات تیم ادامه می یافت نمی گذاشتم تیم در شرایط بدی از لیگ بیرون بیاید و این بردوش من است که تیمم را در ادامه کار حمایت کنم چرا که والیبال کرمان در اتفاقات اخیر مظلوم واقع شد.

والیبال کرمان در آستانه حذف کامل از لیگ برتر

در این شرایط که بازیکنان نسبتا از بابت قراردادهایشان خیال آسوده تری دارند تا20 آذرماه زنگ خطر جدی بیخ گوش والیبال استان وجود دارد و آن هم پرداخت بدهی بیش از 200میلون تومانی برق منطقه ای استان به تیم والیبال سال قبل است که شش درصد سهمیه فدراسیون نیز جز همین بدهی است و چنانچه تا 20آذر این وجه پرداخت نشود والیبال کرمان از سوپر لیگ حذف می شود.

نکته نگران کننده در این میان کاغذ بازی هایی است که به نظر می رسد با سرعت های بسیار کند در حال جابجایی هستند و بروکراسی اداری باز در اینجا نیز دست وپاگیر شده و شاید با ادامه این روند تنها قربانی آن والیبال کرمان باشد.

البته برخی شایعات مبنی بر اینکه برخی افراد مغرض در پس پرده به دنبال تاخیر در این پرداختها هستند، وجود دارد ولی سرپرست هیئت والیبال استان می گوید: مکاتبه های با مدیر برق استان ادامه دارد و صبح امروز نیز در نامه دهم یا بیشتر از آن خواستار پرداخت حق بازیکنان و شش درصد سهمیه فدراسیون که از پارسال باقی مانده اند، شدیم.

اگر من نباشم والیبال کرمان از بین می رود

رضا جزینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وقتی با مدیر عامل برق منطقه ای استان مکاتبه می کنیم وی می گوید پول ندارم و یا پول دست من نیست در حالیکه طبق مجوز سال قبل مدیر توانیر کشور مجوز پرداخت این مبلغ صادر شده و پول در حساب برق منطقه ای استان کرمان و یا ذیحسابی تربیت بدنی است.

وی با اشاره به شکایت بازیکنان از بدهی های قبلی خود گفت: نامه نگاری های زیادی شده است و طبق قرارسال قبل که وزارت نیرو قول یک میلیارد تومان را به تیم دادند که 800میلیون تومان آن متعلق به سال قبل بود و 200میلیون آن متعلق به سال جاری است که نپرداخته باقی مانده است.

جزینی افزود: پرونده شکایت بازیکنان به کمیته انضباطی فدراسیون رفته است و تا هفته هفتم بازیها که 20آذرماه باشد به هیئت مهلت پرداخت داده شده است.

وی یادآورشد: 15درصد دیگر قرارداد بازیکنان تا فردا و یا هفته آتی به حساب آنان واریز می شود و درصدد هستیم تیم را در آرامش به جایگاه واقعی اش برسانیم.

وی افزود: مسئولین شرکت هلدینگ خاورمیانه همکاری خوبی با هیئت والیبال دارند و اگر پرداخت 200میلیونی آنان نبود اوضاع تیم بدتر هم می شد.

همچنین سرپرست هیئت والیبال استان اعتقاد دارد اگر از والیبال کرمان کنار بکشد تیمی در والیبال کرمان نمی ماند و این آرامش تیم نیز نتیجه تلاش های خود می داند.

چشمها را باید شست

تیم والیبال کرمان با توانایی های خوب خود و با حضور مربیان خوب کرمانی چون اکبر مرجوعی و سیامک امیرتیموری که هر کدام زمانی سرمربی تیم والیبال برق در سالیان قبل بودند و در کنار آن حضور شهنازی مربی که سابقه ملی دارد موفق شد سال قبل را در رده ششم جدول بماند و تیم های بزرگی که هزینه های میلیاردی کرده بودند را پشت سرگذاشت حال چگونه است که سرپرست هیئت والیبال مسائل و مشکلات تیم را نادیده گرفته و بدون توجه به حضور پیشکسوتان و اهالی والیبال تمام تلاش ها را منحصر به تلاش شخصی خود می داند.

البته بازیکنان و سرمربی تیم از خبرگزاری مهر و گزارش تاثیر گذاری که باعث واکنش مثبت مسئولین شد خرسند شدند و تشکر کردند.

به هرحال امید داریم با ادامه این روند و پرداخت قسط دوم قراردادها در روزهای آینده و همچنین پرداخت بدهی سال قبل تیم مشکلات تیم والیبال حل شود.

..................................

گزارش: مرضیه السادات حسینی