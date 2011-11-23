سرمایه گذاری دولت در صنعت و معدن سیستان و بلوچستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ضیغمی ظهر چهارشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شرکت شهرک ‌های صنعتی سیستان و بلوچستان ‌اظهارداشت:‌ یکی از عمده‌ ترین مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ های صنعتی استان سرمایه در گردش است که برنامه‌ ریزی‌ های مناسب برای برطرف کردن این مشکل صورت گرفته است.

وی گفت: هزینه سربار در سیستان و بلوچستان بالاست از این رو در صدد هستیم تا برای این استان مشوق های سرمایه گذاری در نظر بگیریم.

وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی استان به خوبی به رسالت خود مبنی بر ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در سراسر سیستان و بلوچستان با امکانات مناسب عمل کرده و هم اکنون بسترهای خوبی در شهرک های صنعتی استان برای سرمایه گذاری گسترده شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استفاده بهینه از فرصت مرز در این استان برای ایجاد اشتغال بیان داشت: بازارچه های مرزی استان باید فعالیت بیشتری داشته باشند و توسعه زیرساخت های آنها از هر جهت بویژه ساخت انبار برای نگهداری کالاها باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.

ضیغمی به همراه نماینده شهرستان سراوان و فرماندار این شهرستان از شرکت آرد والسی، ‌بسته بندی خرما و سرخانه خرما مستقر در شهرک صنعتی سراوان واقع در سیستان و بلوچستان بازدید و برای مرتفع شدن مشکلات آنها قول مساعد دادند.