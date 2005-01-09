ايران به بيش از 8 نفتكش براي صادرات گاز به هند نيازمند است

مدير بازرگاني شركت ملي نفتكش ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : بررسي هاي اوليه انجام شده نشان مي دهد كه ايران براي صادرات گاز به هند به بيش از هشت نفت كش براي حمل LNG نيازمند است .

حبيب الله سيدان اضافه كرد : هنوز اين بررسي ها قطعي نشده است اما كشور هند خود نيز تمايل خود را براي شراكت در ساخت اين كشتي ها اعلام كرده است .

وي افزود : اين كشتي ها بايد ظرفيت حمل 180 تا 200 هزار متر مكعب گاز را داشته باشند كه هزينه ساخت هر كدام از اين كشتي ها حداقل 200 ميليون دلار است .

به گفته وي ، اين بررسي ها هنوز قطعي نشده است چرا كه پروژه صادرات گاز ايران به كشور هند در سال 2008 و 2009 آماده مي شود درنيتجه ايران مي تواند بررسي هاي خود را در اين باره كامل كند اما پيش بيني مي شود هند نيز در ساخت اين كشتي ها با ايران شريك شود .

سيدان در پايان گفت : هنوزكشور سازنده اين كشتي ها مشخص نشده است .

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